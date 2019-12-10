Son Dakika Haberleri: Elektrikten 13 milyon 147 bin 372 TL tasarruf
Son Dakika Güncel Elektrikten 13 milyon 147 bin 372 TL tasarruf - Son Dakika

Elektrikten 13 milyon 147 bin 372 TL tasarruf

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, fatura kontrolü ve tarife yönetimi ile elektrik sarfiyatında 14 ayda 13 milyon 147 bin 372 TL tasarruf etti.

Elektrikten 13 milyon 147 bin 372 TL tasarruf, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, fatura kontrolü ve tarife yönetimi ile elektrik sarfiyatında 14 ayda 13 milyon 147 bin 372 TL tasarruf etti.


ASAT Genel Müdürlüğü Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü, kurumun bütçesindeki en önemli harcama kalemlerinden olan ve yüksek meblağlara ulaşan elektrik sarfiyatında tarife yönetimi ve kontrol faaliyetleri ile milyonlarca lira tasarruf etti. Tarife yönetiminde yapılan değişiklikler, faturaların sistematik olarak kontrol edilmesi ve tesislerdeki işletme yönetiminde düzenlemeler yapılması ile ASAT Genel Müdürlüğü 14 aylık tarife yönetiminden 13 milyon 147 bin 372 TL tasarruf sağladı.


Tasarruf ve kontrol faaliyetleri kapsamında yapılan kontroller sayesinde kuruma kesilen elektrik faturalarındaki yanlışlıklar tespit edilerek, iptaller ve düzeltmeler sağlandı. Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazılarla iptal edilen ve düzeltilen bedellerin toplam getirisi 6 milyon 561 bin 839 TL oldu.


Tesisler işletme yönetiminde alınan çeşitli tedbirler, çalışma rejiminde yapılan düzenlemeler sayesinde ise 4 adet tesiste enerji giderinden aylık bazda 100 bin TL tasarruf sağlandı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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