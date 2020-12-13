Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı - Son Dakika

Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı

13.12.2020 10:06

Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı Sivas'ta bir kaynak ustasının demir kürekle ve kaynak makinesiyle ortaya koyduğu rock performansı sosyal medyada ilgi odağı oldu Sivas'ta bir kaynak ustasının demir kürekle ve kaynak makinesiyle ortaya koyduğu rock performansı sosyal...

Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı

Sivas'ta bir kaynak ustasının demir kürekle ve kaynak makinesiyle ortaya koyduğu rock performansı sosyal medyada ilgi odağı oldu

SİVAS - Sivas'ta bir kaynak ustasının demir kürekle ve kaynak makinesiyle ortaya koyduğu rock performansı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kent merkezindeki Ata Sanayi'de bulunan bir iş yerinde kaynak ustalığı yapan Murat Aygün'ün demir kürekle ve kaynak makinesiyle yaptığı rock konseri arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Aygün'ün bir rockçu edasında verdiği konser sosyal medyada vatandaşlar tarafından binlerce kez izlenerek paylaşıldı. Aygün'ün izleyenleri gülümseten görüntüleri ilgi odağı oldu.

Murat Aygün, moral bulmak için böyle bir video çektiklerini belirterek, "Sanayide esnafız, pandemiden dolayı işlerimiz durgun. Biraz da morallerimiz bozuk. Moral bulmak için dükkanda kullandığımız bir kürekle çekim yaptık. Kaynak makinesiyle, kürekle gitar çalar gibi. Bu görüntüleri de sosyal medyada paylaştık. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Bizde hem eğlendik hem de mutlu olduk. Güzel bir anı ortaya çıkardığımıza inanıyorum" dedi.

Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı
Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı
Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı
Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı

Murat Aygün, Konser, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Elini kolunu sallayarak marketi soymaya çalıştı! Çalışanlara silah doğrulttuğu anlar kamerada CHP'de yeni taciz iddiası! Konya İl Başkanı hakkında disiplin soruşturması başlatıldı Taksici ve sürücü arasındaki yol verme inadı, bomboş yolda kazaya neden oldu Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti
Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi         
09:46
Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor         
09:40
Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek         
09:25
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasını kürsüye vura vura yalanladı         
23:54
Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı         
21:47
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 10:43:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei