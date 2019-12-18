Elektro-optik sektöründe yol haritası hazırlanıyor - Son Dakika
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Elektro-optik sektöründe yol haritası hazırlanıyor

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, elektro-optik sektöründe yol haritası hazırlanması için çalışmalar yoğunlaştırılırken, bu amaçla bir çalıştay gerçekleştirildi.

Elektro-optik sektöründe yol haritası hazırlanıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, elektro-optik sektöründe yol haritası hazırlanması için çalışmalar yoğunlaştırılırken, bu amaçla bir çalıştay gerçekleştirildi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, elektro-optik ve kızıl-ötesi sistemler, savunma ve askeri uygulamalarda hava, kara ve deniz platformlarına, istihbarat, keşif ve gözetleme, hedef tespit etme, hassas koordinat tayin etme, güdümlü bombaları yönlendirme gibi yetenekler kazandırıyor.

Söz konusu yetenekler silahlı kuvvetler için operasyon öncesi ve sırasında kritik önem taşırken, çok yüksek bir kuvvet çarpanı olarak birliklerin operasyon gücünü artırıyor. Bu sebeple elektro-optik sistemlere duyulan ihtiyaç katlanarak artıyor. Diğer yandan, gerek Türkiye'de gerekse dünyadaki pazarın gelişimi kaçınılmaz hale geliyor.

Atılacak adımlar çalıştayda değerlendirildi

SSB tarafından düzenlenen Elektro-Optik Sektörü Yol Haritası Çalıştayı ile Türkiye'nin bu alandaki mevcut durumu ve kabiliyeti ele alınırken, sektörün sahip olduğu teknolojik yetenekler değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ile üniversite, araştırma merkezleri ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan çalıştayda, elektro-optik sektöründe atılacak adımlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan ürün ve teknolojiler ile ülkenin yetenek havuzu arasındaki ilişki masaya yatırıldı.

Teknolojinin dünyadaki durumunun analiz edildiği çalıştayda, elektro-optik pazarında Türkiye'nin payını artıracak hamlelerin belirlenmesi ve "Elektro-Optik Sektör Yol Haritası" oluşturulması amaçlandı.

Türkiye'de elektro-optik konusunda çalışmış ve çalışmakta olan birçok firma, üniversite ve araştırma merkezinin yetkin personelini bir araya getiren çalıştayda iş birliği sorunlarına ortak çözümler bulunması hedeflendi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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