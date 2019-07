Elektro şok cihazıyla araç muayene istasyonu çalışanlarına böyle saldırdı Araç muayene istasyonunda elektroşok cihazıyla görevlilere saldırdıAraç muayene istasyonunda elektroşoklu, tekmeli tokatlı kavgaİSTANBUL - Tuzla 'da araç muayene istasyonunda bir şahıs ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Şahıs ilk önce çalışanlara yumruk attı.Çalışanların kendisine karşılık vermesi üzerine aracından aldığı elektroşok cihazı ile çalışanlara saldırdı. Bir çalışan kısa bir baygınlık geçirirken, çalışanların kovaladığı şahıs aracını bırakıp kaçtı. Araç muayene istasyonundaki elektroşoklu, tekme tokatlı kavga kameralara yansıdı.Tuzla'da geçtiğimiz günlerde araç muayene istasyonunda yaşanan olayda, bir şahıs ile araç muayene istasyonu çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında bir şahıs aracında bulundurduğu elektro şok cihazını yanına alarak kavga ettiği çalışanların yanına döndü. Şahıs, istasyon çalışanlarının arasına dalarak elektro şok cihazıyla saldırdı. Daha sonra olay yerinden koşarak kaçan şahsı onlarca çalışan kovaladı. Şahıs aracı bırakıp kaçtı.Araç muayene istasyonunda yaşanan kavgada şahsın elektro şok cihazı ile istasyon çalışanlarına saldırdığı anlar kameraya an be an yansıdı. Görüntülerde araç muayene istasyonu çalışanları ile şahıslar arasında kavga yaşanıyor, şahsılardan biri aracından elektro şok cihazını alıyor ve çalışanlara elektro şok cihazıyla saldırıyor. Ardından koşarak kaçan şahsı onlarca çalışan kovalıyor.