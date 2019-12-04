Son Dakika Haberleri: Elektro şokla yaralamaya 3 bin lira adli para cezası
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Elektro şokla yaralamaya 3 bin lira adli para cezası

6 saat önce

KAYSERİ'de, M.C.'ye (24) cinsel istismarda bulunduğu ve elektro şokla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu kepçe operatörü Abdurrahman K. (25), 'cinsel istismar' suçundan beraat ederken, 'yaralama' suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Elektro şokla yaralamaya 3 bin lira adli para cezası, System.String[]

KAYSERİ'de, M.C.'ye  (24) cinsel istismarda bulunduğu ve elektro şokla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu kepçe operatörü Abdurrahman K. (25), 'cinsel istismar' suçundan beraat ederken, 'yaralama' suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Geçen yıl meydana gelen olayda Suriye uyruklu Abdurrahman K., aynı binada oturan M.C'ye, çöp atmak için kapıya çıktığı sırada terasa çıkararak, cinsel istismarda bulundu. Hamile olduğu anlaşılınca ailesi tarafından Abdurrahman K. ile dini nikah yaptırılan M.C., daha sonra şiddet gördüğünü iddia ederek ayrıldı ve şikayetçi oldu. Gözaltına alınarak tutuklanan Abdurrahman K.,  'cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yaralama' suçlarından yargılandığı Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

M.C. ise şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Çöp dökmeye çıktığım esnada zorla tecavüz etti. Darp edip, bayılttı. 'Yapma' dedim, ağzımı kapattı. Türkiye'ye yeni gelmiştik. Arkadaş edinmek istedim. Ancak niyeti farklıymış. Direndim; ama olmadı. Olaydan sonra sevgili olmak zorunda kaldım. Abdurrahman beni yaralamadı. Ben, tırnaklarımla kendimi yaraladım. O, sadece bana elektro şokla bir kez dokundurdu" ifadelerini kullandı.

Kızın babası B.C. de çocuk olunca dini nikahla evlendirmek zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Evlendikten sonra kızımı dövmüş, elektro şok uygulamış, şikayetçiyiz" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Abdurrahman K'ya, 'yaralama' suçundan 3 bin lira adli para cezası verirken, 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından beraatını kararlaştırdı. Sanığın tahliyesine karar verilerek, 3 bin lira para cezası ile ilgili de hükmün açıklanması geriye bırakıldı.


Kayseri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:07 Kaynak: DHA
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