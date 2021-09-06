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Elektrogitar ve bağlama çalan şüpheli, yakalandı - Son Dakika

Elektrogitar ve bağlama çalan şüpheli, yakalandı

06.09.2021 09:12
Elektrogitar ve bağlama çalan şüpheli, yakalandı, System.String[]

VAN'ın Başkale ilçesinde bir iş yerinden ve kurumdan elektrogitar, bağlama ve bilgisayar malzemesi çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

VAN'ın Başkale ilçesinde bir iş yerinden ve kurumdan elektrogitar, bağlama ve bilgisayar malzemesi çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Başkale ilçesinde bir iş yeri ve kuruma giren kişi, farklı boylarda 2 elektrogitar, 1 bağlama,1 bilgisayar, 1 yazıcı ve klavye çaldı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, iş yeri ve kurum ile bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli, Kurubaş polis kontrol noktasında durdurulan araçta yakalandı. İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Elektrogitar ve bağlama çalan şüpheli, yakalandı

Hisarcık, Başkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrogitar ve bağlama çalan şüpheli, yakalandı - Son Dakika


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