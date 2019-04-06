Son Dakika Haberleri: Elektromanyetik Alan Ölçümü Yapacaklar İçin Yeni Eğitim Düzenlemesi

Elektromanyetik Alan Ölçümü Yapacaklar İçin Yeni Eğitim Düzenlemesi

1 saat önce

Baz istasyonları başta olmak üzere elektronik haberleşme cihazlarının ortamda oluşturduğu elektromanyetik alan şiddeti ölçümünü yapacaklara verilen eğitimin içeriği düzenlendi.

Elektromanyetik Alan Ölçümü Yapacaklar İçin Yeni Eğitim Düzenlemesi, System.String[]
Baz istasyonları başta olmak üzere elektronik haberleşme cihazlarının ortamda oluşturduğu elektromanyetik alan şiddeti ölçümünü yapacaklara verilen eğitimin içeriği düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle baz istasyonları başta olmak üzere elektronik haberleşme cihazlarının ortamda oluşturduğu elektromanyetik alan şiddeti ölçüm işini yapmak isteyenlerin alması zorunlu Elektomanyetik Alan Ölçüm Sertifikası eğitiminin içeriği ve sertifika almak isteyen kişilerde aranan mezuniyet şartları detaylı bir şekilde tanımlandı.

Buna göre, ihtiyaç halinde üniversite mezunları da dahil, üniversitelerin mühendislik fakülteleri, meslek yüksekokuluyla liselerin elektrik, elektronik, bilgisayar (yazılım, donanım), kontrol, enstrümantasyon, bilişim, otomasyon, elektronik haberleşme (telekomünikasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elektronik haberleşme) ve ilgili teknik bölümlerinden mezun olanlar, elektromanyetik alan ölçüm sertifikası almak için başvuru yapabilecek.

Tebliğle Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası için verilecek kursun içeriği de belli oldu. Elektromanyetik alan, dalgalar ve anten, elektromanyetik alan ve insan sağlığına etkileri, dünya standartları ve Türkiye'deki durum, hücresel sistemler, ilgili mevzuat, elektromanyetik alan ölçüm cihazları kullanımı, saha uygulamaları, söz konusu kursun konu başlıkları arasında yer aldı.

Yoğun bir eğitim görecek kursiyerlerin yazılı ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı başarılı olması gerekecek. Kurumun geliştirdiği yazılım ve sistemlerle mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak kurs içeriği güncellenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:40 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilek'in Ölümünde Sevgilisine 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı "Ekmeğe Zam Gelecek mi" Sorusuna Son Noktayı Koydu Medcezir Dizisinin Çekildiği Lüks Malikane Satışa Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 11:54:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektromanyetik Alan Ölçümü Yapacaklar İçin Yeni Eğitim Düzenlemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]