Elektronik aksesuarlar MediaMarkt'ta indirime girdi

MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de başlattığı kampanya kapsamında aksesuar kategorisindeki binlerce üründe indirim uyguluyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, 23 Ağustos'a kadar devam edecek kampanya ile akıllı saatlerden taşınabilir hoparlörlere kadar çeşit çeşit teknolojik aksesuarlar indirimlerle sunulacak.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, binlerce üründe uyguladığı avantajlı fiyatlarına ek olarak teknolojik ürünlerin vazgeçilmez aksesuarlarında da önemli indirimler düzenliyor. MediaMarkt'ın mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de 23 Ağustos tarihine kadar sürdüreceği kampanyası kapsamında aksesuar kategorisinde bulunan akıllı saatlerden taşınabilir şarj cihazlarına, taşınabilir hoparlörlerden kulak içi, bluetooth veya kablolu kulaklıklara kadar daha birçok üründe çeşit çeşit indirimler gerçekleştirilecek.

Müziksiz yapamayanlar için indirimli ürünler

Kampanyalı ürünler arasında MediaMarkt'ın müzikseverler için hayata geçirdiği indirimler dikkati çekiyor. Buna göre, hem iç hem de dış mekanlarda kaliteli bir müzik dinleme imkanı veren ve aynı zamanda kolayca taşınabilen JBL Clip 4 kablosuz hoparlör 579 TL'den ve Harman Kardon Onyx Studio 6 ise 2 bin 199 TL'den satışa sunuluyor.

MediaMarkt'ın kampanyasında Urbanears, Sony, Philips, JBL, Logitech, Rampage ve SteelSeries markaların seçili kulaklıkları da indirime girerken bu kategoride kablosuz, kablolu, bluetooth, oyuncu ve Hi-Fi kulaklıklar bulunuyor. İndirimdeki ürünlerin fiyatları 109 TL ile 599 TL arasında değişiyor.

Yaşamı iyileştiren akıllı saatler MediaMarkt'ta indirime giriyor

Kampanyada birçok teknolojiseverin ilgisini çekecek diğer bir ürün kategorisi ise akıllı saatler. Bugün teknolojik donanımlarının yanı sıra günlük yaşamda kullanıcının sağlık ve spor rutinlerine önemli değerler katan akıllı saatler de MediaMarkt'ta indirimde. Buna göre Apple, Honor, Huawei ve Amazfit markalarının seçili akıllı saatleri 549 TL ile 1.999 TL fiyat aralığında teknolojiseverlere sunuluyor.

MediaMarkt'ın 23 Ağustos tarihine kadar sürdüreceği aksesuar indirimlerinde klavyeler, mouselar, web kameraları, harici hard diskler, taşınabilir USB bellekler, taşınabilir şarj cihazları ve şarj kabloları da bulunuyor.