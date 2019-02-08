Elektronik aletlerden olimpiyat madalyası yapılacak
1 saat önce
2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda dağıtılacak madalyaların üretiminde, kullanılmayan telefon, kamera ve bilgisayarların geri dönüşümünden faydalanılacak.
2020 Tokyo
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda dağıtılacak madalyaların üretiminde, kullanılmayan telefon, kamera ve bilgisayarların geri dönüşümünden faydalanılacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:35
Ünlü Ayakkabıcı Onur Ateş, Barcelona'ya Sponsor Olacak
İngiliz Bilim Adamlarının Kanser Hastaları İçin Geliştirdiği İlaç, 6 Ayda Etkisini Gösteriyor
Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı
Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü