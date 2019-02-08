Son Dakika Haberleri: Elektronik aletlerden olimpiyat madalyası yapılacak

Elektronik aletlerden olimpiyat madalyası yapılacak

1 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda dağıtılacak madalyaların üretiminde, kullanılmayan telefon, kamera ve bilgisayarların geri dönüşümünden faydalanılacak.

Elektronik aletlerden olimpiyat madalyası yapılacak, System.String[]
2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda dağıtılacak madalyaların üretiminde, kullanılmayan telefon, kamera ve bilgisayarların geri dönüşümünden faydalanılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:35 

Ekonomi
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