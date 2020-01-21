Elektronik anahtar girişimi "Onlock", hedefinin üzerine çıktı - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Elektronik anahtar girişimi 'Onlock', hedefinin üzerine çıktı - Son Dakika

Elektronik anahtar girişimi "Onlock", hedefinin üzerine çıktı

7 saat önce

Turkcell'in fonlama platformu Arıkovanı'nın bir girişiminin daha fonlaması tamamlandı.

Elektronik anahtar girişimi

Turkcell'in fonlama platformu Arıkovanı'nın bir girişiminin daha fonlaması tamamlandı.

Turkcell açıklamasına göre, hedeflediğinin üzerinde fon toplamayı başaran Onlock, elektronik bir anahtar görevi görerek eşyaları uzaktan kilitleyip açabilmeyi sağlıyor ve bu sayede anahtar taşıma derdini ortadan kaldırıyor.

Dolap, çekmece gibi mobilyaların içerisine yerleştirilen ve bluetooth bağlantısı ile eşyaları uzaktan kilitlemeyi sağlayan Onlock, 40 günlük süresinde hedeflediği 140 bin TL'lik desteğin üzerine çıkarak 141 bin 600 TL topladı.

Dileyen kullanıcılar Arıkovanı Mağaza'dan ön sipariş vermeye devam edilebiliyor.

Akıllı mobilya kilidi Onlock'ın mobil uygulaması kullanılarak, anahtar isteğe göre birden fazla kişi ile paylaşılabiliyor. Belirli bir saat aralığında ya da belirlenen günlerde anahtar kullanma yetkisi bir başkasına verilebiliyor.

Uygulama, anahtarın paylaşıldığı ve kilidi kullanmakta olan kişilerin kayıtlarını tutuyor, böylece çekmeceye ya da dolaba kimin eriştiğine kolayca ulaşılabiliyor.Ayrıca bir başkası ile paylaşılan anahtar her kullanıldığında cep telefonuna bildirim göndererek anlık bilgilendirme sağlıyor.

Arıkovanı.com'da hedefinin üzerine çıkmayı başaran Onlock sayesinde ofislerdeki kişisel dolaplar ya da evlerde çocukların ulaşmaması gereken eşyaların konulduğu bölmeler uzaktan kilitlenebiliyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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