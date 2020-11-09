Elektronik atık malzemeler öğrencilere bilgisayar olarak geri döndü - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli İsmail Fil ve öğrencileri, atık bilgisayar ve elektronik malzemelerden tamir ettikleri 22 bilgisayarla iki okula bilişim sınıfı kazandırdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Şubesinde görevli Fil ve öğrencileri, atık bilgisayar malzemeleri ile elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Fil ve öğrencileri, atık bilgisayar ve elektronik malzemeleri toparlayarak kullanıma hazır hale getirdi. Onarılan bilgisayarlarla, Kuva-i Milliye İlkokulunda 15 bilgisayarlı, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu'na ise 7 bilgisayarlı bilişim sınıfı açıldı.

Kuva-i Milliye İlkokulunda bilişim sınıfının açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, sınıfı gezerek öğretmen İsmail Fil'den bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmen Fil ve öğrencilerine teşekkür etti.