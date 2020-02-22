Elektronik atık toplayana bilet bedava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elektronik atık toplayana bilet bedava - Son Dakika

Elektronik atık toplayana bilet bedava

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi, elektronik atıkların çevreye verdiği zararı engellemek, çocuklara çevreyi koruma bilinci kazandırmak için "Elektronik Atıkları Topluyoruz, İsfanbul Tema Park'a Gidiyoruz" sloganıyla bir kampanya başlattı.

Elektronik atık toplayana bilet bedava, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, elektronik atıkların çevreye verdiği zararı engellemek, çocuklara çevreyi koruma bilinci kazandırmak için "Elektronik Atıkları Topluyoruz, İsfanbul Tema Park'a Gidiyoruz" sloganıyla bir kampanya başlattı.


Eyüpsultan ilçesinde bulunan okulları kapsayan ve sıfır atık çalışmaları kapsamında 14 Kasım 2019 - 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenen kampanyada, en çok elektronik atık toplayan okullara İsfanbul Tema Park bileti hediye edilecek. Bu kampanya ile birlikte ilçedeki elektronik atıklar öğrenciler vasıtası ile okullarda toplanacak. Bu sayede çok değerli olan elektronik atıklar çöpe karışmayarak geri dönüştürülecek ve ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunulacak. Kampanya sonunda 100 kilogram elektronik atık toplayan okullara 1 adet, 300 kilogram elektronik atık toplayan okullara 5 adet ve bin kilogram elektronik atık toplayan okullara 20 adet İsfanbul Tema Park bileti verilecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Tema Vakfı, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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