Elektronik atıklar çocukların eğitimine katkı sağlıyor - Son Dakika

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle hayata geçirilen "Atma Bağışla" projesiyle elektronik atıklar çocukların nitelikli eğitim desteği almasına katkı veriyor.

TEGV'den yapılan açıklamaya göre, "Atma Bağışla" projesi ile evde, okulda ve iş yerinde kullanılmayan her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyalar geri dönüşümle eğitime kazandırılarak, hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor hem de eğitimle güçlenmiş toplum hayaline bağışçılar ortak ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık elektrikli ve elektronik eşyalar konusunda yetkilendirilmiş kuruluş olarak görevlendirilen TÜBİSAD iş birliğiyle devam eden proje kapsamında bağışlanan elektronik atıklar, PTT aracılığı ile anlaşmalı geri dönüşüm tesisine gönderiliyor ve elde edilen değer, imkanı kısıtlı çocukların TEGV'de nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor.

Elektronik atıkların yanı sıra çalışır durumda olan cihazlar ise TEGV tarafından incelendikten sonra alınan onay karşılığında vakıf envanterine kaydedilerek, vakfın Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinlik noktalarında kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.

"Atma Bağışla" projesi, çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra doğanın korunması için de önemli bir çevre faaliyeti olma niteliği taşıyor.

Cep telefonu, tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, elektronik devre kartları gibi çalışan veya çalışmayan tüm elektronik atıklar paketlenip "902513042" kodu ile PTT şubelerine teslim edilerek çocukların TEGV'de nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlanabiliyor.

Proje hakkında "www.atmabagisla.org" web sitesinden detaylı bilgi alınabiliyor.