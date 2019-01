Elektronik Atıklar Konulu AB Projesi Ekibi Çomü'de

Avrupa Birliği tarafından desteklenen COST Action ES 1407 kodlu "European network for innovative recovery strategies of rare earth and other critical metals from electric and electronic waste (ReCreew)" projesinin grup toplantısı;

Avrupa Birliği tarafından desteklenen COST Action ES 1407 kodlu "European network for innovative recovery strategies of rare earth and other critical metals from electric and electronic waste (ReCreew)" projesinin grup toplantısı; Almanya Hamburg Teknoloji Üniversitesi (TUHH), Boğaziçi Üniversitesi (BOUN), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTU) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) katılımcılarla ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde gerçekleştirildi.



Toplantıya katılan temsilciler, Prof. Dr. Kerstin Kuchta (TUHH), Prof. Dr. Burak Demirel (BOUN), Prof. Dr. Nadim Copty (BOUN), Doç. Dr. Ersin Yazıcı (KTU) ile ÇOMÜ'den Prof. Dr. Çetin Kantar, Doç. Dr. Sibel Menteşe, Doç. Dr. Nilgün Ayman Öz ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Küçüker eşliğinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden'i makamında ziyaret ettiler.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özden, katılımcılara üniversitemiz ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.



Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Küçüker ise yürütülen projeler hakkında bilgi verirken, elektronik atıkların önemini ve bu atıklardan değerli ve nadir bulunan metallerin geri kazanılmasının ülke ve dünya ekonomisine faydalarını kısaca katılımcılara aktardı.



Ziyaret, Hamburg Teknoloji Üniversitesi ve üniversitemiz arasında yapılacak ortak çalışmalar ve öğrenci değişim programları hakkında fikir alışverişleri ile son buldu. - ÇANAKKALE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor

Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak

Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu

70 Milyonluk Büyük İkramiyeyi Kazandı Ama Hala Parasını Almadı