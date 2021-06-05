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Elektronik atıklar sanatla hayat buluyor - Son Dakika

Elektronik atıklar sanatla hayat buluyor

05.06.2021 11:08

Kocaeli'de yaşayan ressam Sare Kural, elektronik atıkları bir araya getirdiği resim sanatıyla geri dönüşümün önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kocaeli'de yaşayan ressam Sare Kural, elektronik atıkları bir araya getirdiği resim sanatıyla geri dönüşümün önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kocaeli Üniversitesi Resim Bölümünden 2002 yılında mezun olan 42 yaşındaki Sare Kural, 3 yıl resim öğretmenliği yaptıktan sonra kendi atölyesini kurdu.

Burada hem eğitim veren hem de sanatsal faaliyetlerini gerçekleştiren Kural, 2008 yılından bu yana Kartepe ilçesindeki entegre elektronik atık geri dönüşüm firması Exitcom Recycling'in teşvikiyle elektronik atıkları resim sanatıyla buluşturmaya başladı.

Geri dönüşümün önemine dikkati çekmek için çalışmalarını sürdüren Kural, bu zamana kadar bir bölümünde elektronik atıklar kullandığı 500'ün üzerindeki eserle sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

"Bu bir farkındalık projesi"

Ressam Sare Kural, AA muhabirine, 6 yaşından bu yana resim yaptığını, her zaman ressam olmak istediğini çevresinde dillendirdiğini söyledi.

Bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kural, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden iyi bir dereceyle mezun olduğunu kaydetti.

Kural, resmin hayatında hep olduğunu dile getirerek, İzmit ilçesindeki atölyesinde hem eğitim verdiğini hem de sanatsal faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Elektronik atıklardan yaptığı ve entegre elektronik atık geri dönüşüm firmasıyla birlikte yürüttüğü bir projenin olduğunu anlatan Kural, şöyle devam etti:

"Atıkları firma bana veriyor. Genellikle entegreler, devreler, elektronik atıkların kullanılabilir kısımlarından, plastiklerden, metallerden, kablolardan resimler üretiyorum. Bunları çeşitli sanatsal faaliyetlerde insanların beğenisine sunuyoruz. Amacımız elektronik atıkların birer çöp olmadığını ve çöp olarak doğaya atıldıkları zaman çok ciddi zararlara sebep oldukları konusunda farkındalık oluşturmak. Aslında bu, bir farkındalık projesi. Benim bir mesajım da var insanlara, 'Dünyanın geleceğinin zarar görmemesi ve çevremizin temiz olması için doğayı sev, çevreyi koru ve geri dönüşümü destekle.' demek istiyorum."

"Kablolardan köprüler, ana kartlardan gökdelenler yaptım"

Kural, son zamanlarda yaptığı çalışmalarda hayvanları konu aldığını, çalışmalarının özellikle çocukların dikkatini çektiğini dile getirerek, devlet davetlisi olarak gittiği Azerbaycan'da da "Atıktan Sanata Festivali"nde bir tablo yaptığını anlattı.

Elektronik atıklardan yapılan resimlerin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında elektronik atık geri dönüşüm firmasınca sergilendiğini, insanlara hediye edildiğini dile getiren Kural, "Bu projeyi 2008 yılından bu yana sürdürüyoruz. 500'ün üzerinde çalışma gerçekleştirdim ve onlarca sergide bu eserler sergilendi. Resimlerimde kullanacağım atıkları seçerken objeyi resimle bütünleştirebileceğim parçalar kullanıyorum. İnsanlardan güzel dönüş alıyorum. Öncelikle yaklaşıp dokunuyorlar, çözümlemeye çalışıyorlar. Geri dönüşümü desteklemek için yaptığımızı duyunca da gerçekten insanların hoşuna gidiyor. Birçok kişi elektronik malzeme getirip resim yapmamı rica etti, ben de onlar için resimlerimi yaptım." ifadelerini kullandı.

Kural, bazı elektronik atıkları kırmak ve parçalamak zorunda kaldığını belirterek, "Birçok defa ellerimi kestim. Eseri oluşturmak zaman alıyor çünkü önce hangi parçaları kullanmam gerektiğini planlamak zorundayım. Boyayla beraber onları tuval üzerine yapıştırıyorum. Belli bir süre kurumasını bekliyorum. Daha sonra boyayla şekillendiriyorum. Ne olduklarının anlaşılması için parçaları boyamamayı tercih ediyorum. Kablolardan köprüler, ana kartlardan gökdelenler yaptım. Büyük bir tablo ya da duvar üzerine elektronik atıkları yapıştırarak bir çalışma yapmak istiyorum. Bunun için de desteğe ihtiyacım var." diye konuştu.

Elektronik atıklar sanatla hayat buluyor
Elektronik atıklar sanatla hayat buluyor
Elektronik atıklar sanatla hayat buluyor
Elektronik atıklar sanatla hayat buluyor
Elektronik atıklar sanatla hayat buluyor

Kocaeli Üniversitesi, geri dönüşüm, Kocaeli, Ressam, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Elektronik atıklar sanatla hayat buluyor - Son Dakika


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