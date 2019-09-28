Son Dakika Haberleri: Elektronik bilet gişelerinin montajı tamamlandı! Menemenspor ilk kez...
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Elektronik bilet gişelerinin montajı tamamlandı! Menemenspor ilk kez...

1 saat önce

Elektronik bilet gişeleri montajları tamamlanıp eksiklikleri giderilen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Turgut Doman görev alacak.

Elektronik bilet gişelerinin montajı tamamlandı! Menemenspor ilk kez..., System.String[]

Elektronik bilet gişeleri montajları tamamlanıp eksiklikleri giderilen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Turgut Doman görev alacak.


Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren sağ bek Semih forma giyemeyecek.


Cenk Laleci, Türkiye Kupası'nda Kırşehir Belediyespor'u elediklerini ve moral bulduklarını söyledi. Genç teknik adam, "Bu sezon ilk kez bir lig maçını evimiz İlçe Stadı'nda oynayacağız. Taraftarımızın desteği ile kazanan taraf olacağız" dedi.


MENEMENSPOR'un muhtemel 11'i şu şekilde...


Selmani - Canberk, Trtovac, Diakite, Alberk, Taşkın, Galip, Mustafa, Murat Elkatmış, Sikiru, Ali Özgün


Türkiye Kupası, Mustafa Murat, Ali Özgün, Kırşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:06 
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