Elektronik bilette yapılan yüzde 15 zam sonrası salonda gerginlik yaşandı - Son Dakika

İstanbul'da gerçekleştirilen UKOME Toplantısı'nda toplu taşımada elektronik biletlere yüzde 15 oranında zam yapıldı. Uzun tartışmalar sonunda oy birliğiyle alınan karar sonrası verilen arada gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin toplu taşımada elektronik bilete istediği zam oranı yüzde 24.12 yerine Bakanlığın önerdiği yüzde 15, oy birliğiyle kabul edildi. İBB, elektronik biletlere en son 6 Şubat 2020 tarihinde zam yapıldığını belirtip, enflasyonun artmasıyla birlikte yakıt ücretlerindeki artışı göstererek, bilet ücretlerinde bir yıl süreyle geçerli yüzde 24.12 oranında kümülatif artış teklif etti. Uzun tartışmalara konu olan teklifte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcilerinin teklif ettiği yüzde 15 zam oranı oy birliğiyle kabul edildi. TOPLANTIDA GERGİNLİK YAŞANDI

Oylama sonucu UKOME Toplantısına bir süre ara verilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel arasında kısa süreli bir sözlü atışma oldu. Bölge Müdürü Yücel, toplantı boyunca İmamoğlu'nun kendilerine saygı göstermediğini iddia etmesi üzerine, İmamoğlu geri dönerek "arkamdan ne konuşuyorsun yüzüme söyle" ifadeleriyle Yücel'e tepki gösterdi.

- İstanbul