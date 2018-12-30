"Elektronik çek"le çek sahtekarlığı bitecek
39 dakika önce
E2B Finansal Teknolojiler Limited Şirketi Kurucusu Mürsel Karabıyık, "Uluslararası ve elektronik ticarette kullanılabilen elektronik çekler devreye girdiğinde, sahte çek tarih olacak, karşılıksız çek engellenecek" dedi.
E2B Finansal Teknolojiler Limited Şirketi Kurucusu Mürsel Karabıyık, "Uluslararası ve elektronik ticarette kullanılabilen elektronik çekler devreye girdiğinde, sahte çek tarih olacak, karşılıksız çek engellenecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:30
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