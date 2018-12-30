Son Dakika Haberleri: "Elektronik çek"le çek sahtekarlığı bitecek

"Elektronik çek"le çek sahtekarlığı bitecek

39 dakika önce

E2B Finansal Teknolojiler Limited Şirketi Kurucusu Mürsel Karabıyık, "Uluslararası ve elektronik ticarette kullanılabilen elektronik çekler devreye girdiğinde, sahte çek tarih olacak, karşılıksız çek engellenecek" dedi.

E2B Finansal Teknolojiler Limited Şirketi Kurucusu Mürsel Karabıyık, "Uluslararası ve elektronik ticarette kullanılabilen elektronik çekler devreye girdiğinde, sahte çek tarih olacak, karşılıksız çek engellenecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:30 

Fi, Ekonomi
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