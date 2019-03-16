Son Dakika Haberleri: Elektronik çek uygulamasını başlatacağız

Elektronik çek uygulamasını başlatacağız

30 dakika önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacağız. Çeklerinizi elektronik ortamda alabileceksiniz, verebileceksiniz.

Elektronik çek uygulamasını başlatacağız, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, "Elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacağız. Çeklerinizi elektronik ortamda alabileceksiniz, verebileceksiniz. Saklama sıkıntınız olmayacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:15 

Ekonomi
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