Elektronik çek uygulamasını başlatacağız
30 dakika önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "Elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacağız. Çeklerinizi elektronik ortamda alabileceksiniz, verebileceksiniz.
Ticaret Bakanı
Pekcan, "Elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacağız. Çeklerinizi elektronik ortamda alabileceksiniz, verebileceksiniz. Saklama sıkıntınız olmayacak." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:15
Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Çeyiz Hesabında Verilen Destek Tutarı 9 Bin Liraya Çıkarıldı
Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi
Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı