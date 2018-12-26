Son Dakika Haberleri: Elektronik Çek ve Bono Sistemi Geliyor

Elektronik Çek ve Bono Sistemi Geliyor

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Firmalarımız, artık çek ve bonoyu elektronik ortamda sisteme sokabilecek, takip edebilecek" dedi.

Elektronik Çek ve Bono Sistemi Geliyor, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Firmalarımız, artık çek ve bonoyu elektronik ortamda sisteme sokabilecek, takip edebilecek" dedi. Bakan Pekcan, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Odaları Müşterek Konseyi Toplantısı"na katıldı. TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Pekcan, küresel ekonominin ticaret boyutunda, teknoloji boyutunda ve hukuki boyutunda çok önemli dönüşümlerin gerçekleştiğini söyledi. Bu dönemde doğru politikalar geliştirmek, alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorunda olduklarını belirten Pekcan, dünya üretiminin aynı zamanda dijital bir dönüşüm sürecinde olduğunu kaydetti. Dönüşümleri yakalayan ülkelerin başarıya ulaşıp refahını yükselteceği, bu çağın gerekliklerini yerine getirmeyenlerin ise çok şey kaybedeceği bir dönüm noktasından geçildiğini dile getiren Pekcan, bu nedenle Ticaret Bakanlığı olarak dönemi anlayan yeni politikalar geliştirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Pekcan, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki temel hedefinin orta gelir seviyesindeki bir ülkeden yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek olduğunu belirterek, "Bu yolda 3 temel hedefimiz bulunmakta. Rekabetçi olduğumuz alanlarda tasarımı ve markalaşmayı güçlendirerek daha rekabetçi hale gelmek. İç ticarette, dış ticarette ve gümrüklerde dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana çıkarmak. Üretimde ise yeni teknolojilerle çağı yakalamak. Bizi başarıya götürecek tüm bu çalışmalarda sizleri çok değerli bir yol arkadaşı olarak görüyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE KAĞITSIZ GÜMRÜK" Gümrüklerde dijitalleşme yolunda önemli adımlar attıklarını anlatan Pekcan, Tek Pencere Sistemi ile 17 kurumun 125 evrağını tek noktadan takip edebildiklerini söyledi. Birkaç evrağın eksik olduğunu ve bunların da en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Pekcan, "Hedefimiz önümüzdeki dönemde kağıtsız gümrük. Bu projemiz kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRONİK ÇEK VE BONO SİSTEMİNİ EN KISA ZAMANDA UYGULAMAYA ALACAĞIZ" Pekcan, çeke yönelik güvenin arttırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi ile ilgili korekodlu çek uygulamasına başlanıldığını anımsatarak, "Şimdi bono ile ilgili de çalışmalarımızı tamamladık. En kısa zamanda o da devreye girecek. Bunun dışında size bir müjdemiz daha var. Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Firmalarımız, artık çek ve bonoyu elektronik ortamda sisteme sokabilecek, takip edebilecek" şeklinde konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:41 Kaynak: İHA

Türkiye, Ruhsar Pekcan, Bono, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV'yi ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti

Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:54:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektronik Çek ve Bono Sistemi Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]