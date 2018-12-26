Son Dakika Haberleri: Elektronik çek ve bono sistemi geliyor

Elektronik çek ve bono sistemi geliyor

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık bunları elektronik ortamda takip edecek durumdayız." dedi.

Elektronik çek ve bono sistemi geliyor, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık bunları elektronik ortamda takip edecek durumdayız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:13 

Ekonomi
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