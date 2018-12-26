Elektronik çek ve bono sistemi geliyor
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık bunları elektronik ortamda takip edecek durumdayız." dedi.
Ticaret Bakanı
Pekcan, "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık bunları elektronik ortamda takip edecek durumdayız." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:13
Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor
Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak
Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı
Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde