Son Dakika Haberleri: Elektronik Çöp Değildir Projesi" ile Ekonomiye Büyük Katkı

Elektronik Çöp Değildir Projesi" ile Ekonomiye Büyük Katkı

32 dakika önce

Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince başlatılan "Elektronik Çöp Değildir" isimli projeyle yüzlerce projeksiyon ve bilgisayar tamir edilerek okulların hizmetine sunuluyor.

Elektronik Çöp Değildir Projesi
Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince başlatılan "Elektronik Çöp Değildir" isimli projeyle yüzlerce projeksiyon ve bilgisayar tamir edilerek okulların hizmetine sunuluyor.

İlçedeki okullarda aktif olarak kullanılan bilgisayar ve projeksiyonlar, arızalandığında elektrik-elektronik bölümü öğretmen ve öğrencileri eliyle tamir edilerek tekrar kullanıma sunuluyor. Okullarda arızalanan projeksiyon cihazlarının tamiratını yapan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğretmen ve öğrencileri son üç yılda yüzlerce projeksiyon ve bilgisayarı tamir ettiler.

Proje ile ilgili bilgiler veren Fatsa Gazi MTAL Müdürü Sadık Akkiraz, sadece 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 50'den fazla projeksiyonu tamir ederek okul bütçelerine büyük destek sağladıklarını söyledi. Tamiratı yapan öğretmen ve öğrencilerin, yaptıkları tamiratın eğitime katkı sağladığının bilincinde olduklarını belirten Akkiraz, cihazların dikkatli kullanılmasını, özellikle toza karşı korumaya alınmaları gerektiğini, elektroniğin çöp olmadığını belirterek projeleri sayesinde okulların bütçelerine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

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