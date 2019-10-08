Elektronik eşya hırsızlığı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan 2 şüphelinin daha yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Bu arada hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler U.Ş. (23) ve Ö.Ö'yü (21) İstanbul 'da operasyonla yakaladı.

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