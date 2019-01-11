Son Dakika Haberleri: Elektronik Eşya Tamirhanesinde Yangın

Elektronik Eşya Tamirhanesinde Yangın

2 saat önce

Elektronik eşya tamirhanesinde yangınBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir elektronik eşya tamirhanesinde yangın çıktı.

Elektronik eşya tamirhanesinde yangın

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir elektronik eşya tamirhanesinde yangın çıktı.
Beyler Mahallesi Mustafa Doğan Sokak'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Cuma namazını kılmak için dükkanını kapatan Enes Şahin, döndüğünde işyerini yanmış halde buldu. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Maddi zarara yol açan angının elektrik kıntağından çıktı tahmin ediliyor. Polis olayla ilgi tahkikat başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:55 Kaynak: İHA

Bursa, İznik, 3. Sayfa
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