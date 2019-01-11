Elektronik Eşya Tamirhanesinde Yangın
2 saat önce
Elektronik eşya tamirhanesinde yangınBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir elektronik eşya tamirhanesinde yangın çıktı.
Elektronik eşya tamirhanesinde yangın
BURSA - Bursa
'nın İznik
ilçesinde bir elektronik eşya tamirhanesinde yangın çıktı. Beyler Mahallesi Mustafa Doğan
Sokak'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Cuma namazını kılmak için dükkanını kapatan Enes Şahin, döndüğünde işyerini yanmış halde buldu. İtfaiye
ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Maddi zarara yol açan angının elektrik kıntağından çıktı tahmin ediliyor. Polis
olayla ilgi tahkikat başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:55 Kaynak: İHA
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