Son Dakika Haberleri: "Elektronik eşya tamiri" bahanesiyle dolandırıcılık iddiasına tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

"Elektronik eşya tamiri" bahanesiyle dolandırıcılık iddiasına tutuklama

2 saat önce

Eskişehir'de kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi görevlisi olarak tanıttığı kişilerden tamir bahanesiyle aldığı cihazları internetten sattığı iddia edilen dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

Eskişehir'de kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi görevlisi olarak tanıttığı kişilerden tamir bahanesiyle aldığı cihazları internetten sattığı iddia edilen dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, kentteki hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla oluşturulan özel ekip tarafından önceki gün düzenlenen operasyonda, kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi çalışanı olarak tanıtıp girdiği evlerden temin ettiği beyaz eşyayı internet siteleri aracılığıyla sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Engin D, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve İstanbul, İzmir, Sakarya, Ankara, Bursa ile Afyonkarahisar'daki cumhuriyet savcılıklarınca 54 suçtan aranan Engin D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:24 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı! Otobüste cinsel içerikli video izleyip kadın yolcuyu taciz etti! CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:06:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Elektronik eşya tamiri" bahanesiyle dolandırıcılık iddiasına tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]