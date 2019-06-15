"Elektronik eşya tamiri" bahanesiyle dolandırıcılık iddiasına tutuklama
2 saat önce
Eskişehir'de kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi görevlisi olarak tanıttığı kişilerden tamir bahanesiyle aldığı cihazları internetten sattığı iddia edilen dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:24 Kaynak: AA
'de kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi görevlisi olarak tanıttığı kişilerden tamir bahanesiyle aldığı cihazları internetten sattığı iddia edilen dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesince, kentteki hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla oluşturulan özel ekip tarafından önceki gün düzenlenen operasyonda, kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi çalışanı olarak tanıtıp girdiği evlerden temin ettiği beyaz eşyayı internet siteleri aracılığıyla sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Engin D, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve İstanbul
, İzmir
, Sakarya
, Ankara
, Bursa
ile Afyonkarahisar'daki cumhuriyet savcılıklarınca 54 suçtan aranan Engin D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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