Son Dakika Haberleri: Elektronik Eşya ve Motosiklet Hırsızlığı Zanlıları Tutuklandı

Elektronik Eşya ve Motosiklet Hırsızlığı Zanlıları Tutuklandı

45 dakika önce

Kırıkkale'de çok sayıda elektronik eşya ile motosiklet çalan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elektronik Eşya ve Motosiklet Hırsızlığı Zanlıları Tutuklandı, System.String[]
Kırıkkale'de çok sayıda elektronik eşya ile motosiklet çalan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de evlere girip çok sayıda elektronik eşya ile 3 adet motosiklet çalan hırsızların peşine düşen polis, fiziki ve teknik takip sonrasında 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çaldıkları elektronik eşyalar ve 3 adet motosiklet ile yakalanan E.Ö.H., M.A.M., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi. Buradaki yapılan işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Polis, Kırıkkale, 3. Sayfa
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