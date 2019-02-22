Elektronik Eşya ve Motosiklet Hırsızlığı Zanlıları Tutuklandı
45 dakika önce
Kırıkkale'de çok sayıda elektronik eşya ile motosiklet çalan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale
'de çok sayıda elektronik eşya ile motosiklet çalan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de evlere girip çok sayıda elektronik eşya ile 3 adet motosiklet çalan hırsızların peşine düşen polis, fiziki ve teknik takip sonrasında 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çaldıkları elektronik eşyalar ve 3 adet motosiklet ile yakalanan E.Ö.H., M.A.M., İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesine getirildi. Buradaki yapılan işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:06 Kaynak: İHA
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