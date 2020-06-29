Elektronik eşyalar kişisel veriler korunarak geri dönüştürülüyor - Son Dakika

Elektronik eşyalar kişisel veriler korunarak geri dönüştürülüyor

Kocaeli'de 16 yıl önce faaliyete başlayan entegre elektronik atık geri dönüşüm firması, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik eşyaları, Avrupa Birliği (AB) standartlarında geri dönüştürüp hem ekonomiye kazandırıyor ve çevreye katkı sağlıyor hem de kişisel verilere ulaşımın...

Kocaeli'de 16 yıl önce faaliyete başlayan entegre elektronik atık geri dönüşüm firması, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik eşyaları, Avrupa Birliği (AB) standartlarında geri dönüştürüp hem ekonomiye kazandırıyor ve çevreye katkı sağlıyor hem de kişisel verilere ulaşımın önüne geçiyor.

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Kartepe ilçesinde 3 bin metrekaresi kapalı, 8 bin metrekarelik alanda kurulan Exitcom Recycling firmasında, bilgisayarlar, cep telefonları ve tablet bilgisayarların içerisinde kişilere, kurumlara ve bankalara ait bilgilerin olduğu hard diskler, hafıza kartları, cep telefonları, CD'ler ve flaş bellekler güvenli bir şekilde imha edilerek, değerli parçaları geri dönüştürülüyor.

Tesislerde bilgisayar, cep telefonu ve tabletler ile yazılı değerli evrak AB standartlarına uygun metotlar kullanılarak imha edilerek, kişi ve kurumların özel bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi önleniyor.

"Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun çalışıyoruz"

Firmanın Genel Müdürü Murat Ilgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999'da Almanya'da, 2004 yılında Türkiye'de elektronik atıklar üzerine çalışmaya başladıklarını belirterek, gelen atıklardan yüzde 92 ila 95 oranında geri dönüşüm sağladıklarını söyledi.

Ilgar, çeşitli firmalardan, kurum ve kuruluşlardan gelen atıkları ayrıştırdıktan sonra imhalarını gerçekleştirdiklerini ve değerli parçalarını ham madde olarak geri kazandırdıklarını anlattı.

Bilgi güvenliğinin, teknolojinin gelişmesiyle insan hayatına giren önemli bir konu olduğunu, bu nedenle son zamanlarda bilgi güvenliği konusuyla ilgili çalışmalara da başladıklarını aktaran Ilgar, "Tesisimize gelen laptop, bilgisayar, cep telefonu, CD ve memory kart gibi dijital cihazların, Kişisel Verileri Koruma Kanunu standartlarına göre imhalarını yapıyoruz. Bilindiği gibi 2016'da Kişisel Verileri Koruma Kanunu çıktı. Bunun yanı sıra 2017'de de bunların imha edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yönetmelik yayınlandı. Ama maalesef bu yönetmelikle ilgili Türkiye'de standartlar daha henüz belirlenmedi. Fakat bu bilgi kimdeyse hangi kurum ve kuruluştaysa bunun bir daha kullanılmayacak şekilde imha edilmesi gerekiyor. Bununla alakalı firmamız hizmet vermektedir." diye konuştu.

"Dijital materyaller ve yazılı evraklar standartlara uygun imha edilmeli"

Bilgi güvenliğinin önemine dikkati çeken Ilgar, şöyle devam etti:

"Gelen evrakların üzerinde kişisel bilgilerimiz bulunabiliyor. Günlük hayatımızda kişisel bilgilerimizi bazı kurum ve kuruluşlara verebiliyoruz. Mesela bir bankaya, alışveriş merkezine veya bir iş yerine vermiş olabiliriz. Bu bilgilerin, sorumlu kişiler tarafından bir protokol ve süreç yönetimiyle takibinin yapılarak imha edilmesi gerekir. Bu dijital materyalleri veya yazılı evrakları standartlara uygun olmayan bir şekilde imha etmeye kalkarsanız, bunlar tekrar okunabilir hale getirilebilir. Bununla alakalı Avrupa Birliği standartları ve özel tesisler var. Biz de bu standartlardaki tesislerimizde hizmet vermekteyiz."

Disklerin silinebileceğine ancak bunların içinde yine de bazı bilgilerin kalabileceğine işaret eden Ilgar, materyallerin belli düzeylerde kırılıp, içerisindeki bilginin ulaşılamaz hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ilgar, Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre, kişisel verileri imha etmek için isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bu sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Gelen bilgiler belli kurallar çerçevesinde, farklı aşamalardan geçirilerek son noktaya geliniyor. Bizim için önemli olan mahremiyetimizi içeren bilgilerin başkalarının eline geçmesini önlemektir." dedi.

Bilgilerin veya bilgi içerikli malzemelerin imha edilmemesi durumunda, başkalarının eline geçebileceğini anlatan Ilgar, "Şu anda gerek dünyada gerekse Türkiye'de birçok bilgi hırsızlığı bu metotla yapılmaktadır. İmha edilemeyen dijital cihazdan ya da yazılı evrakdan bizim bilgilerimize ulaşılmaktadır ve bu daha sonra bizim aleyhimize kullanılmaktadır. Biz buna dikkati çekmek istiyoruz. Avrupa Birliğinde bununla alakalı, özellikle imha kısmıyla ilgili çok katı standartlar var. Bu standartlara uygun teknolojiler var ve yıllardır kullanılıyor. Türkiye'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmaların daha ileri düzeye gitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Türkiye, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:23 Kaynak: AA

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