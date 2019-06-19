Elektronik güvenlik sistemi ailesi İzmir'de buluştu

Elektronik güvenlik sistemleri üzerine çalışmalar yürüten Honeywell ve HG Teknoloji iş birliğinde İzmir Roadshow 2019 etkinliği düzenlendi.

Elektronik güvenlik sistemleri üzerine çalışmalar yürüten Honeywell ve HG Teknoloji iş birliğinde İzmir Roadshow 2019 etkinliği düzenlendi. Bayraklı'da bir otelde gerçekleşen etkinlikte Honeywell yöneticileri ve bayi temsilcileri bir araya geldi.



İzmir Roadshow 2019 etkinliği Bayraklı'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan HG Teknoloji Genel Müdürü Gökhan Gökden, amaçlarının sektördeki 15 yıllık geçmişe dayanarak müşterilere kaliteli hizmet verebilmek olduğunu söyledi. Hizmetleri hakkında bilgi veren Gökden, projelendirme ve danışmanlık, kurulum ve uygulama, ürün yönetimi ile teknik servis ve periyodik koruyucu bakım hizmeti sunduklarını ve tüm sistemlerin tek noktadan yönetilebilmesi için entegrasyon çözümleri sağladıklarını ifade etti.



Şirketlerinde yenilikçilik, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti unsurlarının ön planda olduğunu kaydeden Gökden, şunları söyledi:



"Bina teknolojileri ve güvenlik sistemleri sektörü devamlı yeni teknolojiler üreten bir sektör bu nedenle yenilikleri takip etmek zorundasınız. Sistemlerimizle amacımız insanların can ve mal güvenliğini korumaktır. Bu bağlamda hata kabul etmeyen bir işe sahibiz. Tüm personellere gerekli eğitimi aldırıyoruz ve sertifikasız personelle çalışmıyoruz. Honeywell Türkiye'de sonrasında ise kendi ofisimizde eğitim veriyoruz. Çalışanları bu aşamalardan sonra sahaya çıkartıyoruz. Müşterilerle sıcak ilişki kurmaya çalışıyoruz ve olabildiğince isteklerini geri çevirmemeye özen gösteriyoruz." - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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