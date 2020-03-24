Elektronik imzada algoritma değişikliği - Son Dakika
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Elektronik imzada algoritma değişikliği

6 saat önce

Elektronik imza oluşturma ve doğrulama verileri ile özetleme algoritmalarında daha gelişmiş ve güvenli SHA2 ve SHA3 kullanılacak.

Elektronik imzada algoritma değişikliği, System.String[]

Elektronik imza oluşturma ve doğrulama verileri ile özetleme algoritmalarında daha gelişmiş ve güvenli SHA2 ve SHA3 kullanılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, nitelikli elektronik sertifika başvurusu, sertifikanın oluşturulması, yayımlanması, yenilenmesi, iptali ve arşivleme süreçleri dahil "Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları"nın (ESHS) işleyişine, kullandığı sistem, cihaz ile fiziki güvenliğine, personeline, zaman damgasına ve hizmetlerine ilişkin teknik hususları kapsıyor.

Buna göre, imza oluşturma ve doğrulama verileri ile özetleme algoritmalarında daha gelişmiş ve güvenli SHA2 ve SHA3 kullanılacak.

Düzenleme sonrası geçerli kılınan algoritma ve parametreler 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli olacak.

ESHS'ler kendi imza oluşturma ve doğrulama verilerine ilişkin yeni standartlara 1 yıl içinde uyum sağlayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ve bu tarihten itibaren bir yıl içinde oluşturulan nitelikli elektronik sertifikalar geçerlilik süresi sona erinceye kadar kullanılabilecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:06 Kaynak: AA

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