Elektronik imzalar 2021'de yeni kimliklerde olacak - Son Dakika

Elektronik kimliklerle cüzdanlardaki kart sayısı azalıyor. Ehliyetlerin kimlik kartlarıyla birleşmesinin ardından e-imza müjdesi de geldi.

Islak imzayla aynı hukuki geçerliliğe sahip olan, sanal ortamda gerçekleştirilen işlemlerde veri bütünlüğü ve kimlik doğrulama özellikleriyle güvenlik unusuru sağlayan elektronik imza hayatımıza büyük kolaylıklar getirecek.

Sistem üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Ancak tamamlandığında vatandaşlar sadece kendilerine verilen şifrelerle aktif olarak tüm uygulama kolaylıklarından faydalanabilecek.

Taklidi imkazsız şekilde üretilen yeni kimlikler son derece güvenli.

(İHA)