Elektronik kartlı sayaç kullananlara önemli uyarı - Son Dakika

Düzce Belediyesi, "tam kapanma" döneminde elektronik kartlı sayaç kullanan vatandaşların mağdur olmaması için su rezervlerini kontrol etmesini istedi.

Düzce Belediyesi Akıllı Su Sayıcı kullanan vatandaşların Covid-19 pandemisi nedeniyle 18 günlük "tam kapanma" döneminde vatandaşların mağdur olmamaları konusunda uyarıda bulundu. 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan tam kapanma döneminde elektronik kartlı sayaç kullanan vatandaşların mutlaka su rezervlerini kontrol etmesi gerektiği vurgulandı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Elektronik kartlı sayaç kullanan abonelerimizin akıllı kartlarını veznelerimize getirmeden su yükleme işlemi gerçekleştiremiyoruz. Vatandaşlarımızın 18 günlük tam kapanma döneminde mağduriyet yaşanmaması için sayaçlarını ve su yükleme kartlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Elektronik kartlı sayaç kullanan vatandaşlar 29 Nisan Perşembe günü saat 15.30'a kadar Düzce Belediyesi hizmet binası, Bahçeşehir su veznesi ve Konuralp ek hizmet binasında, kapanma döneminde kendilerine yetecek kadar suyu elektronik sayaçlarına yükleyebilirler" denildi.

Vefa grupları yardımcı olacak

Akıllı sayaç kullanıp ön yükleme yapamayan vatandaşların mağdur edilmeyeceği hatırlatan yetkililer; "Veznelerimize gelemeyen vatandaşlarımızı mağdur etmemek için Vefa Destek Grupları ile veznelerimiz koordineli olarak çalışarak elektronik sayaç kullanan abonelerin su yükleme işlemi yapılması sağlanacak. Elektronik kartlı sayaç kullanan vatandaşlar, tam kapanma döneminde 153 Beyaz Masa ve 112 numaralı hatlardan Vefa Destek Grupları ile iletişim sağlayarak kart yükleme işlemlerini gerçekleştirebilecek. - DÜZCE