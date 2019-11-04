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Son Dakika Güncel Elektronik kelepçe anlatıldı

Elektronik kelepçe anlatıldı

6 saat önce

Malatya'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kamu, kurum ve kuruluş temsilcilerine elektronik kelepçe anlatıldı.

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Malatya'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kamu, kurum ve kuruluş temsilcilerine elektronik kelepçe anlatıldı.


Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme Merkezi tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında teknik yöntemlerle takip sistemlerinin kullanılmasına yönelik uygulama çerçevesinde kamu, kurum ve kuruluş temsilcilerine elektronik kelepçe hakkında eğitim semineri verildi.


İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen eğitime Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Aslıhan Doğan ve Çağrı Ciltaş, Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Şube Müdürlüğü Uzmanı Ali Gültekin, Şiddet Önleme Merkezi Müdiresi Mukaddes Şahin ve çok sayıda kamu kurumu temsilcisi katıldı.


Eğitim seminerinde konuşan Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, "Önemli bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda yerlerini alma haklarından çeşitli biçimlerde yoksun kalmalarına, fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşamalarına sakat kalmalarına ve hatta yaşamalarını yitirmelerine neden olmaktadır. Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilmez olduğu inancıyla kadına yönelik şiddetle mücadele yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı ile kararlılıkla sürdürmektedir. Malatya'da Kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalığı artırmak için çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.


Bulut'un konuşmasının ardından Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcıları Aslıhan Doğan ve Çağrı Ciltaş tarafından katılımcılara uygulama hakkında bilgi verirken elektronik kelepçe hakkında da Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Şube Müdürlüğü Uzmanı Ali Gültekin bilgi verdi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:52 Kaynak: İHA
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