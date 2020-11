Elektronik kelepçe şiddet mağduru kadını hayata bağlıyor - Son Dakika

Türkiye'de, 2015 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uygulamaya konan elektronik kelepçe, şiddet mağduru kadının sosyal hayattan kopmamasını sağlıyor.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 8 Mart 2015'te elektronik kelepçe uygulamasına geçildi.

Uygulamaya göre, şiddet uygulayan kişiler, mahkemeden alınan kararla ayak bileğine elektronik kelepçe takılarak izlenebiliyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekiplerince takılan elektronik kelepçeler, Elektronik İzleme Merkezinden 7 gün 24 saat esasına göre takip ediliyor.

Elektronik kelepçe uygulamasında şiddet uygulayanın mağdura zarar vermesini engelleyecek asgari mesafe belirleniyor. Mesafe belirlenirken, şiddet uygulayan ile şiddet mağdurunun ev ve iş adreslerinin birbirine yakınlığı, bulundukları şehrin yüzölçümü ve kolluk birimlerinin etkin müdahale süresi kriter alınıyor.

İhlallerin tespit edilmesi halinde izleme personeli, şiddet uygulayanla irtibata geçerek uyarıda bulunuyor, mağdura da güvenli bir konuma geçmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Aynı anda en yakın kolluk kuvveti yönlendirilerek şiddet uygulayan kişiye müdahale ediliyor ve gerekli yasal işlem yapılıyor.

"Artık korkmadan yaşıyorum"

Uygulama, arkadaşlık teklifini kabul etmediği kişiden aldığı ölüm tehditleriyle sokağa çıkamaz hale gelen üniversite öğrencisi genç bir kızı da hayata bağladı.

Antalya'da yaşayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki C.K, arkadaşlık teklifini kabul etmediği kişinin sürekli tehditlerine maruz kaldı. Mahkemenin elektronik kelepçe takılmasına karar verdiği kişinin C.K'ye yaklaşması yasaklandı.

C.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle bir dönem okulunu bile bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Kendisini sürekli taciz eden kişinin "Seni öldürürüm. Nereye kaçarsan kaç seni bulacağım. Aileni de öldüreceğim." tehditlerinde bulunduğunu aktaran C.K, "Bana kamuoyunda ismi sık duyulan kadın cinayetlerini örnek göstererek 'onlar gibi olursun' diyordu. Gerekli şikayetlerde bulundum." ifadelerini kullandı.

Ailesine zarar gelmemesi için bir süre kadın sığınmaevinde kaldığını kaydeden C.K, "Bana sürekli tehditte bulunan kişiye elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Elektronik kelepçe sayesinde artık korkmadan yaşıyorum. Ailem için de tedirgindim. Her an bize bir şey yapabilir korkusu vardı. Kendimi artık gerçekten güvende hissediyorum. Birileri onu her an izliyor ve bana yaklaştığı an uyarıyorlar." diye konuştu.

Şiddete maruz kalan her kadının hakkını araması gerektiğinin altını çizen C.K, şunları söyledi:

"Devletimiz kadınlara sahip çıkıyor. Yeter ki başvursunlar ve yardım istesinler. Başvurduğum bütün bakanlıklar, kolluk kuvvetleri bana yardımcı oldu. Bana yardım edilmeseydi belki hayatta bile olmazdım şimdi. Hayalim olan üniversite eğitimini de tamamlayamazdım. Artık okulumu tamamlayabileceğim ve hayallerime kavuşacağım."

Polisler, süreci anlatan klip çekti

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uygulamanın önemine dikkati çekmek amacıyla bütün bu süreçleri anlatan bir klip çekti.

Klipte, şiddete maruz kalan bir kadının, polise şikayetinin ardından zanlıya elektronik kelepçe takılması, şüphelinin kadının çalıştığı iş yerine yaklaştığı sırada polis ekiplerinin kadını uyarması ve silahlı kişinin gözaltına alınması yer alıyor.