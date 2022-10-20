Sinop'ta kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "elektronik kelepçe" uygulaması sayesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve şiddet mağduru bir kadına yaklaştığı tespit edilen şahıs, şiddet olayı gerçekleşmeden görevli ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca şahsın aracında, 31 adet mermi, 2 adet bıçak ele geçirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Elektronik kelepçe' uygulaması şiddeti önledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.