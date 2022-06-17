Elektronik kelepçeyi kesip jandarma görevlisini yaraladı, toplamda 75 yıl ceza aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Elektronik kelepçeyi kesip jandarma görevlisini yaraladı, toplamda 75 yıl ceza aldı

17.06.2022 12:51

Elektronik kelepçeyi kesip jandarma görevlisini yaraladı, toplamda 75 yıl ceza aldı Tokat'ta üzerindeki elektronik kelepçeyi kestikten sonra uzaklaştırma kararı bulunan boşanmakta olduğu kadının evine girip Jandarma görevlisini yaralayan şahsa toplamda 75 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Elektronik kelepçeyi kesip jandarma görevlisini yaraladı, toplamda 75 yıl ceza aldı

TOKAT - Tokat'ta üzerindeki elektronik kelepçeyi kestikten sonra uzaklaştırma kararı bulunan boşanmakta olduğu kadının evine girip Jandarma görevlisini yaralayan şahsa toplamda 75 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Tokat'ta uzaklaştırma ve koruma kararına rağmen ayağındaki elektronik kelepçeyi keserek boşanmak üzere olduğu eşinin evine giden Ö.S.(31), koruma amaçlı evin çevresinde bulunan jandarma görevlisini pompalı tüfekle yaralamıştı. Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 6 aydır tutuklu olarak yargılanan Ö.S. ile ilgili karar bugün verildi. Ö.S.'ye tehdit, hürriyetten oksun kılma, kasten öldürmeye teşebbüs, konut dokunulmazlığının ihlali, adam yaralama gibi bir çok suçtan toplamda 75 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

"75 yıl ceza alması bizi mutlu etti"

Mahkeme çıkışında kararı değerlendiren mağdur eski eş H.S., "Bugün karar çıktı. 2 yıldır mücadele ettiğimiz şahısın 75 yıl ceza alması bizi mutlu etti. Çünkü ailecek dışarı dahi çıkamıyorduk. Şuan kızımla birlikte huzurlu bir hayat diliyorum. Mahkeme heyetine bu kararından dolayı teşekkür ediyorum. Bunun gibi insanların bu cezalarla caydırıcı bir hale gelmesini istiyorum. Hak eden herkes bedelini ödesin. Bu karar bizi mutlu etti. Çünkü 2 yıldır kan kusuyorduk. Adalete güvendik ve bunun karşılığını da aldık" diye konuştu.

Genç kadının ağabeyi ise kendilerini ölümle tehdit eden şahsa verilen cezanın bu tür eylemleri yapmayı düşünenlere karşı iyi olduğunu örnek olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Eşine silahlı saldırıda jandarmayı yaralayan sanığa 75 yıl 10 ay hapis cezası Eşine silahlı saldırıda jandarmayı yaralayan sanığa 75 yıl 10 ay hapis cezası Eşine silahlı saldırıda jandarmayı yaralayan sanığa 75 yıl 10 ay hapis cezası Eşine silahlı saldırıda jandarmayı yaralayan sanığa 75 yıl 10 ay hapis cezası
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektronik kelepçeyi kesip jandarma görevlisini yaraladı, toplamda 75 yıl ceza aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG hakkında gelinen son noktayı canlı yayında açıkladı
18:44 Evde sahibi olmayan köpek ocağı açarak yangın çıkmasına neden oldu
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 19:02:33. #1.12#
SON DAKİKA: Elektronik kelepçeyi kesip jandarma görevlisini yaraladı, toplamda 75 yıl ceza aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement