Elektronik mağazası açılışında indirim izdihamı
48 dakika önce
ANTALYA'da bir alışveriş merkezinde açılan elektronik mağazasında açılışa özel indirim kampanyası düzenlenince izdiham yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:48 Kaynak: DHA
ANTALYA'da bir alışveriş merkezinde açılan elektronik mağazasında açılışa özel indirim kampanyası düzenlenince izdiham yaşandı. Saatler
öncesinden alışveriş merkezi önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, stoklarla sınırlı olan indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Kimi zaman sıra tartışmalarının yaşandığı kuyrukta, kadın- erkek yüzlerce kişi kapıların açılmasını bekledi. AVM önünde kuyruk oluşturan Antalyalılar, güvenlik görevlilerinin kapıları açmasıyla kampanyanın yapıldığı elektronik mağazasına koşarak ulaşmaya çalıştı. Kalabalık, stoklarla sınırlı olan indirimli ürünlere hücum etti. Mağazaya ilk girenlerin, kampanyalı ürünlerden fazla alması, arkadan gelen vatandaşların tepkisine neden oldu.
Alışveriş çılgınlığının yaşandığı mağazada indirimli ürün stoklarının tükendiği uyarısının ardından mağaza boşaldı.
- Antalya
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