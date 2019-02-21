Elektronik Mağazasının Camlarını Kırıp Telefonları Çaldılar
16 dakika önce
Adana'da kimliği belirlenmeyen hırsızılar elektronik mağazasına girerek 16 adet cep telefonu ile 3 adet tablet çalıp kaçtı.
Adana
'da kimliği belirlenmeyen hırsızılar elektronik mağazasına girerek 16 adet cep telefonu ile 3 adet tablet çalıp kaçtı.
Olay, Seyhan
İlçesi Gürselpaşa Mahallesi
Ali Bozdoğan
Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 155 polis imdat hattına elektronik mağazasından alarm ihbarı alması üzerine olay yerine bölge asayiş ekipleri gitti. Asayiş ekipleri olay yerine gittiğinde mağazanın camlarının kırıldığını fark etti.
Mağazada yapılan incelemeler de tanıtım amaçlı kullanılan 16 adet cep telefonu ile 3 adet tabletin çalındığını belirledi. Polis
olayı gerçekleştirilen kişileri yakalama çalışması başlattı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:16 Kaynak: İHA
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