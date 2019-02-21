Son Dakika Haberleri: Elektronik Mağazasının Camlarını Kırıp Telefonları Çaldılar

Elektronik Mağazasının Camlarını Kırıp Telefonları Çaldılar

16 dakika önce

Adana'da kimliği belirlenmeyen hırsızılar elektronik mağazasına girerek 16 adet cep telefonu ile 3 adet tablet çalıp kaçtı.

Elektronik Mağazasının Camlarını Kırıp Telefonları Çaldılar, System.String[]
Adana'da kimliği belirlenmeyen hırsızılar elektronik mağazasına girerek 16 adet cep telefonu ile 3 adet tablet çalıp kaçtı.

Olay, Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 155 polis imdat hattına elektronik mağazasından alarm ihbarı alması üzerine olay yerine bölge asayiş ekipleri gitti. Asayiş ekipleri olay yerine gittiğinde mağazanın camlarının kırıldığını fark etti.

Mağazada yapılan incelemeler de tanıtım amaçlı kullanılan 16 adet cep telefonu ile 3 adet tabletin çalındığını belirledi. Polis olayı gerçekleştirilen kişileri yakalama çalışması başlattı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:16 Kaynak: İHA

Polis, Adana, 3. Sayfa
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