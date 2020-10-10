Elektronik malzemeleri eteklerine gizleyerek çaldılar; O anlar kamerada - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Kartal'da alışveriş yapma bahanesiyle elektronik malzemeler satan dükkana giren kişiler, mağaza çalışanını oyalayıp elektronik eşyaları eteklerine gizleyerek çaldı. Şüpheliler ayrıca mağaza çalışanına sahte para vermeye çalıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, 2'si çocuk 10 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kartal'da meydana gelen olayda, bir grup alışveriş yapma bahanesiyle elektronik malzemeler satan dükkana girdi. Şüphelilerden biri, almak istediği kulaklık karşılığında mağaza çalışanına sahte 200 lira uzattı. Şüpheli, ardından kucağında bebek olan başka bir şüpheli ile birlikte mağaza çalışanını oyalayarak raflardaki eşyaları eteğine gizleyerek çalmaya başladı. Mağaza çalışanı Alican Ağır ise kendisine verilen parayı bozamayacağını söyleyerek paralarını şüphelilere geri verdi. Şüpheliler, çaldıkları malzemeler ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen dükkan sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Cadde üzerinde bulunan diğer dükkanlara da giren 2'si çocuk 10 şüpheli, araçlarına binmek üzereyken, bölgeye gelen polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, kendilerini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Şüpheliler ayrıca kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da saldırmak istedi. Polis ekipleri, şüphelilerin üzerinden çıkan malzemelere el koydu. Eşyalar arasında çeşitli gıda ürünleri bulundu.

Mağaza çalışanı Alican Ağır, "Dükkan sahibi namaz kılacaktı onun yerine bakıyordum. O arada iki kişi girdi içeri. Kulaklık istediler. Kulaklığı verdim, arkamı döndüm. Parayı bozacaktım. Parada bir sahtelik hissettim. Arkamı döndüğümde ikinci bayan bir kulaklık koymuş bebeğinin oraya. Öteki bayan ona sırtımı döndüğümde bir oto teybi koyuyor. Dışarı çıkıyorum. Kapımızda müzik çalarımız var, arkasında flaş bellek var, belleği alıyor. Biz bunları sonradan fark ediyoruz. Kamera kayıtlarından tespit edince hemen 155'i aradık. Sağ olsun kolluk kuvvetlerimiz hemen yakaladı." dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADAGerçekleştirilen hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin elektronik malzemeler satan dükkana girdiği, şüphelinin mağaza çalışanından istediği kulaklığa karşılık para verdiği, çalışanın arkası dönükken iki şüphelinin elektronik eşyaları şalvarlarına gizleyerek çaldığı ve şüphelilerin dükkandan çıktıkları görülüyor.