Elektronik Müziğin Nabzını M Musıc Presents Tutacak!

Elektronik müziğin yeni seslerini ve bu sesleri yenilikçi bakış açılarıyla tekrar yorumlayan müzisyenleri bir araya getiren M Music Presents, dopdolu bir etkinlik programıyla sanatseverlere başta müzik olmak üzere sanatın farklı alanlarına keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ve dört gün sürecek M Music Presents etkinlikleri yerli ve yabancı sanatçıların performanslarından atölye etkinliklerine kadar geniş bir yelpazeyi hayata geçiriyor. M Music Presents etkinlikleri, kaliteli müzik endüstrisi için hayata geçen ve iyi müziğin peşinde olan müzisyen ve müzikseverleri bir araya getiren Partapart ekibinin desteğiyle gerçekleşiyor.

M Music Presents'in etkinlikleri İstanbul'un popüler adresleri olan Klein, Arkaoda, RX, Module, Mentha, Analog Kültür, Babajim ve Mecra gibi çeşitli mekanlarda sanatseverlerle buluşacak.

M Music Presents, Rebolledo, Superpitcher, Terr, Fantastic Twins, Frankey & Sandrino, Sasse, ORDA, Terranova, ANII gibi isimlerin yanı sıra Amsterdam ve Berlin şovlarıyla adlarını tüm dünyanın duyduğu Mind Against performansları izleyicilerle buluşacak. Avrupa'nın ses getiren saygın plak şirketlerinden Kompakt, Hippie Dance ve Mood Music sahneleri festivalde yerini alırken; tekno efsanesi Danny Daze, eklektik ve bir o kadar eğlenceli setleriyle tanılan Man Power gibi birbirinden değerli isimler bu sahnelerde olacak.

Ülkemizin yetiştirdiği ve son yılların en iyi müzik projeleri arasında gösterilen, Burning Man ve Chill Out gibi global müzik festivallerinde de performans sergilemiş Oceanvs Orientalis, yerli ve yabancı elektronik sahnede saygın bir yer edinen Men With A Plan, Mind Shifter'ın podcastlerinden türettiği Space Cast, son dönemin dikkat çeken isimlerinden Non Square ve daha fazlasıyla kırka yakın isim dinleyicilerle buluşacak.

Sound ve Ritme Dair Merak Edilen Her Şey Bu Seminerlerde

M Music Presents takviminde heyecanla beklenen konserlerin yanı sıra, eğitici workshoplar ve müzik endüstrisinin mutfağına keyifli bir yolculuğun gerçekleşeceği etkili seminerler de yer alıyor. 25-26- 27 Nisan'da gerçekleşecek workshop serisinde; sesin kaynağından çıktıktan sonra dinleyiciye müzik olarak ulaştığı ana kadar geçirdiği gizemli yolculuk keşfedilecek.Yurtdışından

önemli müzik adamlarını da ağırlayacak M Music Presents, Klas Lindblad tarafından gerçekleştirilecek mixing ve mastering eğitimleri ile fark yaratacak.