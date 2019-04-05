Son Dakika Haberleri: Elektronik Müzik Sahnesinin Önde Gelen İsimleri Ankara'ya Geliyor

Elektronik Müzik Sahnesinin Önde Gelen İsimleri Ankara'ya Geliyor

10 dakika önce

Spring Celebration Weekend, 13-14 Nisan'da elektronik müziğin önde gelen isimlerini Ankaralı müzikseverlerle buluşturacak.

Elektronik Müzik Sahnesinin Önde Gelen İsimleri Ankara'ya Geliyor, System.String[]
Spring Celebration Weekend, 13-14 Nisan'da elektronik müziğin önde gelen isimlerini Ankaralı müzikseverlerle buluşturacak.

Red Bull Music'den yapılan açıklamaya göre oluşturduğu kürasyonlarla müzikseverlere özgün deneyimler yaşatan Red Bull Music desteğiyle gerçekleşecek Spring Celebration Weekend, 13-14 Nisan'da elektronik müziğin önde gelen isimlerini Ankaralı müzikseverlerle buluşturacak.

İki gün boyunca bir festival alanına dönüşecek olan Kite Performance Hall'da, Acid Pauli, Armen Miran, Hidden Empire, Adana Twins ve Unders gibi elektronik ve techno müziğin dünyaca ünlü temsilcileri performans gösterecek.

Elektronik müziğin en ilham verici isimlerinden, dünyanın önde gelen elektronik müzik festivallerinde yer alan Acid Pauli, kendine has deep-tech ve tech-house arası gidip gelen ritimleriyle sevilen Armen Miran, elektronik müzik dünyasının yeni yükselen yıldızları Hidden Empire, techno müzik dünyasının sevilen isimleri Adana Twins, doğu motifleriyle süslü "Syria" şarkısı ile müzik sahnesine yeni bir marş kazandıran Unders, 13-14 Nisan'da Red Bull Music desteğiyle gerçekleşecek Spring Celebration Weekend ile Ankara Kite Performance Hall'da olacak.

İki gün boyunca iki ayrı sahnede performans gösterecek yabancı müzisyenlere ek olarak, İlker Aksungar, Cihangir Çınar gibi yerli sahneden isimler de Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.

Etkinliğin biletleri ise Biletino.com'da satışta.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:43 Kaynak: AA

Red Bull, Ankara, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kick Boks Antrenörü, 4 Sporcu Kıza Cinsel İstismardan Tutuklandı AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 10:53:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektronik Müzik Sahnesinin Önde Gelen İsimleri Ankara'ya Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]