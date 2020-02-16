Elektronik ortamda 2 bin 703 ölüme bağlı işlem gerçekleştirildi - Son Dakika

"Ölüm olaylarının tespitinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve veri doğrulama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi" uygulamasıyla 52 günde 2 bin 703 ölüme bağlı tasarruflara ilişkin işlem, noterlikler tarafından elektronik ortamda gerçekleştirildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, nüfus olayları ve adrese ilişkin dayanak belgesi düzenleyen kurumlara veya dış temsilciliklere bu belgeleri elektronik ortamda gönderme ya da tescil yetkisinin verilmesiyle noterler tarafından ölüm olaylarının tespitinin elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlandı.

Bu kapsamda da İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında geçen yılın sonunda protokol imzalandı.

Söz konusu protokolle noterler tarafından gerçekleştirilen ölüme bağlı tasarruf (vasiyet, mirastan feragat veya iptali, ölünceye kadar bakım sözleşmesi veya iptali, mirasçılıktan çıkarma, miras sözleşmesi veya iptali, vasiyetten dönme), işlemleri elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) gönderilerek tescil edilebiliyor.

Bildirime konu kişilerin ölümü halinde ise Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemleri tarafından ölüm olaylarının tespiti artık elektronik ortamda yapılabiliyor.

25 Aralık 2019'da başlayan uygulamayla 52 günde 2 bin 703 ölüme bağlı tasarruflara ilişkin işlem noterlikler tarafından elektronik ortamda gerçekleştirildi.