Son Dakika Haberleri: Elektronik Ortamda Ödenen Yurt Dışı Çıkış Harçları Sistemde Görülecek

Elektronik Ortamda Ödenen Yurt Dışı Çıkış Harçları Sistemde Görülecek

11 dakika önce

Yurt dışına çıkış yapacak Türk vatandaşlarının, elektronik ortamda ödediği yurt dışı çıkış harçları, hudut kapılarındaki "Hudut Kontrol Sistemi"nden görülebilecek.

Elektronik Ortamda Ödenen Yurt Dışı Çıkış Harçları Sistemde Görülecek, System.String[]
Yurt dışına çıkış yapacak Türk vatandaşlarının, elektronik ortamda ödediği yurt dışı çıkış harçları, hudut kapılarındaki "Hudut Kontrol Sistemi"nden görülebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı ile EGM arasında yurt dışı çıkış harç bedeline ait tahsilat bilgilerinin elektronik ortamda paylaşımına ilişkin "Elektronik Ortamda Veri Paylaşım Protokolü" imzalandı.

Başkanlık tarafından oluşturulan yurt dışı çıkış harç bilgilerinin elektronik olarak aktarılmasına yönelik çalışmalar, EGM Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığınca tamamlandı.

Böylece, EGM Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının ortak çalışması sonucu yurt dışına çıkış yapacak Türk vatandaşlarının, elektronik ortamda banka veya vergi dairesine ödediği yurt dışı çıkış harçlarının ödenip ödenmediği, hudut kapılarındaki "Hudut Kontrol Sistemi"nden 8 Nisan itibarıyla kontrol edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:27 Kaynak: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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