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Elektronik para kuruluşu FUPS, kullanıcılarla buluştu - Son Dakika

Elektronik para kuruluşu FUPS, kullanıcılarla buluştu

03.11.2021 11:23
Elektronik para kuruluşu FUPS, kullanıcılarla buluştu

Yeni bir finansal teknoloji markası olan FUPS, kullanıcılarla buluştu.

Yeni bir finansal teknoloji markası olan FUPS, kullanıcılarla buluştu. Kart hakkında bilgi veren FUPS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüce Zerey Fups, "Para transferi, fatura/abonelik ödemeleri, sanal ve fiziksel kart ile ödeme, e-pin (oyun, video, film, müzik platformları) alışverişleri, ortak ödeme ve uçtan uca bütçe yönetimi gibi finansal işlemleri 7 gün 24 saat kesintisiz, güvenle, kolayca ve ücretsiz yapmaya fırsat veriyor" dedi.

Kartın kullanıcıların bütçesini daha iyi yönetmeyi sağladığını söyleyen Fups, "Merkez Bankası elektronik para kuruluşu lisansının yanı sıra Visa ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) üyeliğine sahip olan, elektronik para kuruluşu Lydians tarafından kendi insan kaynağı ve sermayesi ile geliştirilen FUPS'un patentli özellikleri 'Harcamadan Böl Böl' ve 'Seç Seç Hesap' ilk günden itibaren kullanıcılara sunuldu. FUPS'u kullanmak için IOS, Android ve Huawei HarmonyOS işletim sistemleri ile uyumlu olan FUPS mobil uygulamasının cep telefonuna indirilmesi ya da FUPS.com internet şubesine giriş yapmak yeterli oluyor. FUPS temassız VISA kartı, uygulama içerisinden isme özel sipariş edilebiliyor veya anlaşmalı satış noktalarından temin edilebiliyor" diye konuştu.

"BÜTÇE YÖNETİMİ, HERKES İÇİN EN KRİTİK KONU"

Klasik bankacılık sisteminde sahip olunan para miktarına göre hizmetlerin değişmesi yaklaşımının; finansal teknolojilerin gelişimiyle tetiklenen finansal demokratikleşme ikliminde tüketiciler tarafından tercih edilmediğini belirten FUPS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüce Zerey ise "FUPS; kullanıcılarının hayatlarındaki finansal gerilim noktalarına katma değer sağlayacak hizmet ve özellikleri sunarak; paralarının değerini bilmelerine, bütçelerini etkin ve akıllı yönetmelerine destek oluyor" ifadelerini kullandı.

Paranın değerini bilme kavramını, 'hesabını bilme', 'dikkatle harcamak' ve 'doğru yere harcamak' şeklinde başlıklara böldüklerini ve yakın dönemde başta nakit iade olmak üzere birçok yeni hizmeti de sunacaklarını ifade eden Zerey, "FUPS tüm kullanıcılarıyla adeta finansal dostluk ediyor. FUPS kullanıcıları arasında para isteme ve para gönderme gibi özellikler ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Kullanıcılar uygulama üzerindeki FUPS Chat ile sohbet ederken de birbirlerine kolaylıkla para gönderebiliyor ve birbirlerinden para isteyebiliyor. Başka bir deyişle FUPS'u kendi arkadaş gruplarına dahil etmişler, FUPS'u da arkadaşları kabul etmişler gibi davranıyorlar" dedi.

"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA LİDERLİK"

FUPS'un son kullanıcıyla buluşmasından büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını ifade eden FUPS CEO'su Cem Başcı da şunları söyledi:

"Yüksek bankacılık deneyimine ve bilgisine sahip bir ekip olarak iddialıyız. 2018 yılından bu yana üzerinde çalıştığımız, tamamen kendi insan kaynağımız ile gerçekleştirdiğimiz FUPS'un; gençlerin, aile bireylerinin, grupça zaman geçirmeyi sevenlerin, kısacası parasının değerini bilen herkesin beklentilerine fazlasıyla yanıt vereceğine inanıyoruz. Hedefimiz, Avrupa'nın da lider fintech şirketlerinden biri olmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Avrupa ofisimizi Litvanya'da açtık. Çok yakında size Avrupa'dan da güzel haberler vermek istiyoruz."

KARTIN ÖZELLLİKLERİ

Kartın diğer özellikleri için şu ifadelere yer verildi:

"FUPS'un Seç Seç Hesap ve Harcamadan Böl Böl özellikleri hem aile üyeleri hem de arkadaş grupları arasındaki para alışverişini düzenlemeye yardımcı oluyor. Bir FUPS hesabı üzerinden farklı kullanıcılara farklı kullanım limitleri açılmasına olanak veren patentli Seç Seç Hesap özelliği, aile bütçesini kontrol etmek isteyen ebeveynleri ve harçlığını garantilemek isteyen çocukları hedefliyor. Farklı kullanıcılara özel limit tanımlama fırsatı veren Seç Seç Hesap, kullanılmayan limiti yine ana hesapta tutarak bütçe yönetimine destek oluyor. FUPS üyesi aile bireylerinin, ödemelerini ortak hesap üzerinden, belirlenen limitler içinde ve kendilerine tanımlı kartlarla yapabilmesi sağlanıyor.

"Harcamadan Böl Böl ise grupça yapılacak bir harcamanın herkese eşit bölünmesini sağlayan ortak ödeme işlemini daha da ileriye taşıyor. Harcamadan Böl Böl sayesinde, topluca yapılacak bir ödeme henüz harcama yapılmadan önce tüm katılımcılardan onay alınarak garantileniyor, böylece tutar adil şekilde ve zamanında bölünüyor.  FUPS'un Chat özelliği sayesinde konuşma penceresi üzerinden para gönderip, para istenebiliyor. FUPS'un yeni özellikleri de iki kişi arasında veya bir grup ile Chat üzerinden kullanılabiliyor. Otomatik ödeme tanımlanabilen, fatura ödemeleri ücretsiz yapılan FUPS uygulamasında ayrıca, Gelişmiş Limit özelliği ile ödeme günleri için önceden sanal kart ya da hesap limiti artırımı tanımlaması da yapılabiliyor. Böylece sanal kartta harcama olmayan dönemlerde para bulundurulmasına gerek kalmıyor."


Elektronik para kuruluşu FUPS, kullanıcılarla buluştu
Elektronik para kuruluşu FUPS, kullanıcılarla buluştu

Merkez Bankası, Müzik, Visa, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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