Elektronik para kuruluşunun reklam yüzü Alperen Duymaz oldu

Finansal teknoloji girişimi Papara'nın beş filmden oluşan yeni reklam kampanyası yayınlandı. Reklam filmlerinin başrolünde, oyuncu Alperen Duymaz yer aldı.

Para transferi ve ödeme hizmeti sunan Papara'nın getirdiği yeniliklerin, sektördeki açmazları nasıl yok ettiğinin anlatıldığı beş filmden oluşan reklam kampanyası yayınlandı. YouthWorks imzası taşıyan ve çekimleri iki gün süren kampanyanın prodüksiyonunu Kala Film, yönetmenliğini ise Turgut Akaçık üstlenirken, başrolde televizyon dizilerinin aranan yüzlerinden Alperen Duymaz yer aldı.

FİNANS SİSTEMİNİN YARATTIĞI KAOSTAN NASIL KURTULUNACAĞI ANLATILDI

Serinin ana filminde Alperen Duymaz, arabasıyla ıssız bir arazinin ortasına geliyor ve gökyüzünden yağan dev rakamların altında finans sisteminin kullanıcılar üzerinde yaptığı baskıdan bahsediyor. Dev rakamların yer yüzüne çarpmasıyla oluşan görsel şölenin ardından, Alperen Duymaz finans sisteminin yarattığı kaostan Papara'nın kullanıcıları nasıl kurtaracağını anlatıyor ve tüm kaosu geri sarıyor.

Serinin ikinci filminde IBAN kullanmadan cep telefonu numarası ile para göndermenin kolaylığına vurgu yapılırken, üçüncü filmde ise Papara Cashback programı puancıklar üzerinden anlatılıyor. Dördüncü filmde ise Papara'nın getirdiği harcama takip kolaylığı gösteriliyor. POS makinelerinin ne kadar demode kaldığına gönderme yapılan beşinci filmde ise Papara QR ile ödeme alma özelliğinin avantajları işleniyor.