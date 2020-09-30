Elektronik sanayi temsilcilerini buluşturan TESİD Sohbetleri'nin ikincisi gerçekleştirildi - Son Dakika

Elektronik sanayi temsilcilerini buluşturan TESİD Sohbetleri'nin ikincisi gerçekleştirildi

Türk Elektronik Sanayicileri Derneğinin (TESİD), ulaşım, güvenlik, enerji, sağlık, iletişim ve tarım başlıklarında dijital dönüşüm dikeylerini ele aldığı TESİD Sohbetleri'nin ikincisi yapıldı.

Elektronik sanayi temsilcilerini buluşturan TESİD Sohbetleri'nin ikincisi gerçekleştirildi, System.String[]

Türk Elektronik Sanayicileri Derneğinin (TESİD), ulaşım, güvenlik, enerji, sağlık, iletişim ve tarım başlıklarında dijital dönüşüm dikeylerini ele aldığı TESİD Sohbetleri'nin ikincisi yapıldı.

TESİD'den yapılan açıklamaya göre, "Akıllı Yaşamda Mobil, Elektrikli, Bağlantılı ve Otonom Platformlar" konusunun masaya yatırıldığı ve açılışını TESİD Başkanı Müjdat Altay'ın yaptığı etkinliğin konuğu TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş oldu.

TESİD Başkanı Altay, etkinlikte, farklı bir geleceğin öngörülenden çok daha büyük bir hızla geldiğini gördüklerini belirterek, "Artık hayatımız sanal ortamda devam ediyor. Sanal ortamı da elektronikten ayrı düşünemeyiz. Elektronik sektörü, bu açıdan tüm dikeyler için bir kaldıraç rolü üstleniyor. Bu pandemi döneminde de gördük ki; elektronik sektörü yaşamsal bir role sahip. Şimdi TESİD olarak TOGG Platformu ile iş birliği yapıyor olmanın heyecanı içindeyiz. Artık hepimiz otomobilin yürüyen bir elektronik cihaz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elektronik sektörü olarak bu girişimi çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş ise global pazarda da adından söz ettiren bir marka yaratmayı hedeflediklerini vurgulayarak, " Türkiye'nin küresel rekabette akıllı teknolojiler üreten markası olmak istiyoruz. Bizim yaklaşımımız her şeyden önce fikri mülkiyeti tamamen bize ait olan ürünler sunmak ve bu fikri mülkiyeti Türkiye'nin girişimi TOGG ismi ile harmanlamak. Bunu sağladıktan sonra dünyanın herhangi bir yerinde lisans ve üretim süreçlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu sürece başladığımızda benimsediğimiz yerli, milli ve özgün mottolarının dengeli olması şart. Bu bağlamda TOGG otomobillerinde yüzde 51 seviyesinde bir yerlilik hedefi belirledik. Bu oranı ilerleyen süreçte yüzde 68 seviyesine çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TOGG'un yerli elektronik sanayi ile iş birliği potansiyeline de değinen Karakaş şunları kaydetti:

"Şu anda zamana karşı yarışıyoruz. Burada ciddi bir fırsat penceresi var ancak çok hızlı bir şekilde, gece gündüz çalışarak bu fırsatı değerlendirebiliriz. Bu süreçte hem yetkinliği hem iştahıyla bizi destekleyen, dengeleyen ve ileri götürecek çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu nitelikteki firmalarla da iş birliği içerisindeyiz."

Enerji, Tarım, Türk, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektronik sanayi temsilcilerini buluşturan TESİD Sohbetleri'nin ikincisi gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi

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