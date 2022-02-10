Elektronik sigara da normal sigara kadar zararlı - Son Dakika

Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, elektronik sigaranın kalp ve dolaşım sistemi üzerindeki yaptığı değişikliklere işaret ederek, elektronik sigaralarda bulunan nikotinin damar oluşumunu, damar içini döşeyen hücreleri, kan basıncını, kalp hızını, kalp kasının kasılma gücünü, koroner damarları ve kan akımını olumsuz etkilediği söyledi.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, 09 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü sebebiyle sigarayı bırakma çağrısında bulundu. Remzi karşı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) 'nin bildirisine göre Elektronik sigaranın ayrıca solunum sisteminde astım ve bronşit gibi hastalıkları arttırdığı, hücre yapısını bozduğu ve iltihabi cevabı ortaya çıkardığına dair kanıtlar sunulmuştur. Elektronik sigara kullanılan kapalı ortamlarda havada ultra küçük taneciklerin ve nikotin artışı saptanmaktadır. Benzer şekilde sert zeminlerin yüzeyinde de nikotin ve içeriklere rastlanmaktadır. Bilim dünyası elektronik sigaranın zararsız bir sigara alternatifi olarak sunulmasına karşıdır. Elektronik sigara ve diğer yeni nesil ürünler "zararı azaltılmış" değil, tüm zararları henüz araştırılmamış ürünlerdir. Sigara bırakma ürünleri değillerdir. 9 Şubat tarihinde sigara, nargile, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri, kenevir ve diğer bütün aromalar bırakılmalıdır. Kalp ve solunum sistemi vücuda sadece oksijen sağlar, amacı dışında zorlanmamalıdır" dedi.

Sigara kullanımı ile özellikle de gençlerin sigara kullanımından korunması gerektiğini belirten Karşı, "Özellikle kafe ve restoranlarda tütün kullanımının önlenmesi davranış biçimini değiştirecek önemli bir unsurdur. Hem sağlık çalışanları, hem aileler, hem de sağlık yöneticileri olarak bu konuda farkındalığı artırmalı, tütünden uzak bir nesil yetiştirmek için tüm gücümüzle mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

(İHA)