Son Dakika Haberleri: Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu
Son Dakika Güncel Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu

Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu

1 saat önce

ABD'de fareler üzerinde yapılan araştırma, elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulunduğunu ortaya çıkardı.

Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu, System.String[]

ABD'de fareler üzerinde yapılan araştırma, elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulunduğunu ortaya çıkardı.

New York Üniversitesinden (NYU) bilim adamları, elektronik sigaranın, gerçek sigaranın daha sağlıklı bir alternatifi olup olmadığını anlamak için fareler üzerinde deney yaptı.

Moon-Shong Tang liderliğindeki araştırma ekibi, 40 fareyi bir yıl boyunca elektronik sigaralarda solunan türden izoprofilin glikol ve bitkisel gliserinde çözünmüş nikotin aerosolüne maruz bıraktı.

Araştırma ekibi, 20 farenin aynı türden ancak nikotin içermeyen aerosol, 20 farenin de sadece filtrelenmiş hava solumasını sağladı.

Bir yılın sonunda haftada 20 saat nikotin aerosolünü soluyan 40 farenin yüzde 22,5'inin akciğer dokularında kanserli tümörler gelişirken, yüzde 57,5'inin idrar torbasında kansere dönüşebilecek kitleler çıktı.

Nikotinsiz aerosole maruz kalan 20 fareden hiçbirinde akciğer tümörü görülmezken, yüzde 6,3'ünün idrar torbasında kitleler tespit edildi.

Sadece filtrelenmiş hava soluyan farelerin bazısında da akciğer tümörü gelişti

Sadece filtrelenmiş hava soluyan farelerden yüzde 5,6'sında akciğer tümörü gelişirken, hiçbirinin idrar torbasında kitle oluşmadı.

Diğer yandan araştırma sürecinde nikotine maruz kalan grupta 5, kontrol gruplarında da 2'şer fare öldü.

"İnsanların elektronik sigarayı denemeden önce düşünmesi bekleniyor"

Araştırma ekibi, elektronik sigaraların insanlarda da kansere yol açıp açmadığının anlaşılması için daha fazla araştırma yapılmasını gerektiğini ancak araştırmalarının elektronik sigarayı denemeden önce "insanların durup düşünmesine yol açacağını umduklarını" kaydetti.

Çalışmanın makalesi Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen ve ilk olarak nisanda ortaya çıkan bir akciğer hastalığında, vaka sayısı son verilere göre bin 80'e, ölüm sayısı 19'a ulaştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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