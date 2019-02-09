Elektronik Sigara, Masum Değil!

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve PTT Bursa Bölge Müdürlüğü'nde 'Sigarayı Bırakmanın Yolları ve Bırakmanın Faydaları' başlıklı seminer veren VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, tüm sigara içicilerinde, hiç sigara içmeyen benzer yaş ve cinsiyettekilere göre tüm nedenlere bağlı ölüm oranının 3 kat arttığını söyledi. Sigara içicilerinde en sık ölüm nedenlerinin kanser, KOAH ve astım gibi solunum hastalıkları ile kalp damar hastalıkları ve inme olarak sıralandığını vurgulayan Lakadamyalı, "Yanmayan tütün ürünleri de kanser ve ani kalp ölümlerinden sorumludur. Elektronik sigara gibi yanmayan tütün ürünlerinin, sigara bırakmaya özendirici gibi lanse edilmesi son derece yanlış" dedi.

KÜLLÜK VE ÇAKMAĞI KALDIRIN

Kişinin, sigarayı bırakamayacağını asla düşünmemesi gerektiğini de belirten Doç. Dr. Lakadamyalı şu önerilerde bulundu: Bırakmak için kendinize bir gün belirleyin ve o gün bırakma konusunda kararlılığınızı ortaya koyun. Sigarayı bırakmayı isteme nedenlerinizi listeleyin. Bu listeyi her zaman görebileceğiniz yerlerde bulundurun. Bırakma kararınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın. Onlardan destek olmalarını isteyin. Ev ve işyerinde sigara, çakmak ve küllüğü kaldırın. Cebinizde veya çantanızda sigara, çakmak taşımamaya çalışın. Mücadelenizi kolaylaştırmak için yürüyüş ya da areobik yapabilirsiniz. Hobilere zaman ayırın. Sigarayı bıraktığınızda ilk 20 dakikada kalp hızınız düşer. 1 yıl sonra kalp hastalığına yakalanma ve kalp krizi riski, yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra KOAH riski yarı yarıya düşer ve felç riski azalır. 15 yıl sonra kalp damar hastalık riski, hiç içmemiş kişiyle eşitlenir. 15-20 yıl sonra da akciğer kanser riski, yüzde 90 azalır.