Son Dakika Haberleri: Elektronik sigara nedeniyle bir çocuk 'patlamış mısır akciğeri' hastalığına yakalandı
Son Dakika Dünya Elektronik sigara nedeniyle bir çocuk 'patlamış mısır akciğeri' hastalığına yakalandı - Son Dakika Dünya

Elektronik sigara nedeniyle bir çocuk 'patlamış mısır akciğeri' hastalığına yakalandı

6 saat önce

Kanadalı 17 yaşındaki çocuk, elektronik sigara kullanımına bağlı, halk arasında patlamış mısır ciğer (popcorn lung) olarak bilinen bir akciğer hastalığı geliştirdi.

Elektronik sigara nedeniyle bir çocuk 'patlamış mısır akciğeri' hastalığına yakalandı, System.String[]

Kanadalı 17 yaşındaki çocuk, elektronik sigara kullanımına bağlı, halk arasında patlamış mısır ciğer (popcorn lung) olarak bilinen bir akciğer hastalığına yakalandı.


Doktorlara göre, daha önce sağlıklı olan çocuk, çeşitli maddeleri elektronik sigarayla soluması nedeniyle akciğer rahatsızlığı geçirmiş olabilir.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:09 
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