Elektronik sigara nedeniyle bir çocuk 'patlamış mısır akciğeri' hastalığına yakalandı

Kanadalı 17 yaşındaki çocuk, elektronik sigara kullanımına bağlı, halk arasında patlamış mısır ciğer (popcorn lung) olarak bilinen bir akciğer hastalığına yakalandı.



Doktorlara göre, daha önce sağlıklı olan çocuk, çeşitli maddeleri elektronik sigarayla soluması nedeniyle akciğer rahatsızlığı geçirmiş olabilir.