Elektronik Sistemle Kâğıt İsrafına Son
24 dakika önce
Menteşe Belediyesinde hâlihazırda kullanılmaya devam eden Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve e-belediye sistemleri ile belediye hizmetleri, vatandaşlara daha hızlı ve kontrollü bir şekilde sunuluyor.
Elektronik ortama taşınan yazışmalar ile yüksek miktarda kâğıt israfının önüne geçilirken, vatandaşlar ayrıca işlemleri ile ilgili adım adım sms mesajıyla bilgilendiriliyorlar.
Menteşe Belediyesinde kullanılan EBYS ve e-Belediye sistemleri ile belediyenin tüm yazışmaları ve vatandaşların işlemleri için yapılacak işlemler elektronik ortamda takip edilebiliyor.
Kullanılan sistemler ile vatandaşlar internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan belediye hizmetlerine erişebiliyorlar. Vatandaşın herhangi bir talebi belediyeye ulaşıp kayıt altına alındığında vatandaşa işlem ile ilgili SMS mesajı gönderiliyor. Talebi ilgili müdürlükçe hazırlanan cevabın yazısının yetkili amir tarafından imzalanmasıyla, vatandaşın cep telefonuna SMS ile bilgi veriliyor. Vatandaşlar SMS içeriğindeki ilgili linki tıkladığında ise kendisine verilen cevap yazısını, önceki işlemlerini PDF formatında da görebiliyor. Böylece halka daha hızlı ve sağlıklı şekilde hizmet edilirken harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden de tasarruf ediliyor. Ayrıca EBYS sistemi ile yazışmalar sağlıklı bir şekilde de arşivleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:46 Kaynak: Bültenler
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